El Como ficha a Moise Kean, procedente del Fiorentina, a una hora del cierre de mercado

Kean, internacional con la "Azzurra", se incorpora a otro club de la Serie A después de dos temporadas en el Fiorentina, donde se consolidó como uno de los principales goleadores del campeonato.

En sus dos campañas en Florencia marcó 27 tantos en la liga, 19 de ellos en la temporada 2024-25.

Formado en la cantera del Juventus, el delantero debutó en la Serie A con 16 años. Posteriormente pasó por el Hellas Verona, el Everton y el París Saint-Germain, antes de regresar al conjunto turinés en 2021.

El italiano, que llega al Como después de la salida de Álvaro Morata al Leganés, suma 13 goles en 26 partidos con la selección italiana.

"Moise es un jugador importante, ya está preparado y cuenta con mucha experiencia, pero sigue teniendo mucha hambre y un amplio margen de crecimiento. Tiene una gran fortaleza física, velocidad y capacidad para liderar el ataque, cualidades que elevarán el nivel de juego del equipo. Estamos deseando empezar a trabajar juntos sobre el terreno de juego", declaró Fàbregas, según la nota del club.