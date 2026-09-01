El exciclista belga Tom Boonen dice que sufrió acoso sexual de mujeres durante su carrera

"Había mujeres que me pellizcaban el culo antes de la salida de las carreras. En esos momentos, simplemente te consideran un trozo de carne", comentó Boonen en un programa de la televisión flamenca VTM.

El exciclista, ganador de seis etapas del Tour de Francia, dos de la Vuelta a España y cuatro ediciones de la clásica París-Roubaix, explicó que tenía unos 21 años cuando se hizo famoso y que el acoso a menudo provenía de mujeres de "entre 45 y 50 años", que también llegaron a tocarle la entrepierna.

"Cuando tienes 25 años y dices que eso te molesta, simplemente se ríen de ti", comentó Boonen.