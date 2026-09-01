Polideportivo
01 de septiembre de 2026 a la - 08:40

El exciclista belga Tom Boonen dice que sufrió acoso sexual de mujeres durante su carrera

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Bruselas, 1 sep (EFE).- El exciclista belga y antiguo campeón del mundo en ruta Tom Boonen, de 45 años, ha revelado que cuando estaba en activo era frecuente que hubiera mujeres que le acosaran, le tocaran sus partes íntimas y le trataran como "un trozo de carne".

Por EFE

"Había mujeres que me pellizcaban el culo antes de la salida de las carreras. En esos momentos, simplemente te consideran un trozo de carne", comentó Boonen en un programa de la televisión flamenca VTM.

El exciclista, ganador de seis etapas del Tour de Francia, dos de la Vuelta a España y cuatro ediciones de la clásica París-Roubaix, explicó que tenía unos 21 años cuando se hizo famoso y que el acoso a menudo provenía de mujeres de "entre 45 y 50 años", que también llegaron a tocarle la entrepierna.

"Cuando tienes 25 años y dices que eso te molesta, simplemente se ríen de ti", comentó Boonen.