El propietario de los Rams de la NFL adquiere a los Angelinos de la MLB

"La etapa de Arte Moreno como propietario de los Angels está llegando a su fin, ya que Stan Kroenke, propietario de Los Angeles Rams, ha llegado a un acuerdo para comprar el club", indicó la organización de Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, en inglés) en un comunicado.

La operación se oficializará en el primer trimestre de 2027 y queda pendiente de la aprobación de las Grandes Ligas, agregó el organismo.

Esta transacción aparta a Moreno del cargo que asumió desde 2003, momento en el que los Angelinos "tuvieron un comienzo exitoso, ganando seis títulos de división (2004-05, 2007-09 y 2014), pero han tenido dificultades durante la última década", precisó el escrito.

Los Angelinos solo han conquistado una Serie Mundial en toda su historia. Fue en 2002, cuando aún competían como los Angelinos de Anaheim.

A través de la empresa matriz de su consorcio deportivo, Kroenke Sports Enterprises (KSE, en inglés), el magnate también es propietario de los Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL), Colorado Rapids (MLS), Colorado Mammoth (NLL) y el Arsenal Football Club (Premier League).

Además, Kroenke desarrolló el estadio SoFi, el más caro del mundo, así como el distrito circundante de Hollywood Park en la ciudad de Inglewood, en California.