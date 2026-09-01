Ferrari homenajeará a Schumacher en Monza 30 años después de su llegada a la escudería

Los Ferrari SF-26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton lucirán una decoración inspirada en el F310 que Schumacher pilotó en su primera temporada con Ferrari, en 1996.

Los coches, predominantemente rojos con detalles blancos y negros, incluirán en las llantas un elemento dorado en referencia a los componentes de magnesio utilizados en aquella época.

Los monoplazas también llevarán el logotipo utilizado por Schumacher y un diseño en el morro inspirado en uno de sus últimos cascos, con siete estrellas sobre fondo rojo.

El homenaje contará, además, con tres monoplazas de diferentes etapas de la carrera de Schumacher, el F310 de 1996, el 248 F1 de 2006 y el F2002, con el que el alemán ganó el Mundial de 2002.

El sábado, Rubens Barrichello, compañero de Schumacher durante cinco temporadas, rodará con el F2002, mientras que el domingo Sebastian Vettel realizará una vuelta de homenaje antes de la salida del Gran Premio.

Schumacher ganó cinco veces en Monza, en 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006, y es el piloto más laureado de la historia de Ferrari en la Fórmula 1.

Las celebraciones se extenderán al Museo Ferrari de Maranello (norte de Italia), que del 4 al 30 de septiembre expondrá los cinco monoplazas de los títulos logrados por Schumacher entre 2000 y 2004, junto a trofeos y material dedicado al piloto alemán.