Martes, 1 de septiembre de 2026

Madrid. LaLiga española, la Premier inglesa y la Serie A italiana ponen este martes el broche final al mercado de verano, unas semanas intensas, plagadas de movimientos, ya sean traspasos o cesiones, que han tenido a Bradley Barcola, Morgan Rogers, Elliot Anderson y Yan Diomande como los fichajes más caros y al argentino Julián Álvarez como el gran 'culebrón' de las últimas semanas.

Houston/Carson (EE.UU.). Los finalistas de la Leagues Cup de la Concacaf se conocerán tras las semifinales, de este martes, a partido único, que disputan los equipos mexicanos Toluca y León en el estadio Shell Energy de Houston (Texas) y América y Monterrey, en el estadio Dignity Health Sports Park de Carson (California).

Nueva York. El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, debuta en el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, frente al italiano Lorenzo Sonego en una jornada de martes en la que el argentino Francisco Comesaña reta al quinto favorito, el italiano Flavio Covolli y la kazaja Elena Rybakina, segunda preclasificada del cuadro femenino, se mide a la estadoundiense Thea Frodin.

Elche de la Sierra (Albacete). Tras la jornada de descanso del lunes se reanuda La Vuelta a España con la décima etapa, entre Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 kilómetros de recorrido, jornada sinuosa, exigente, con casi 3.000 metros de desnivel que darán opciones a los aventureros. Por Carlos de Torres

- Rueda de prensa para presentar el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires.

- Serie previa del Mundial femenino de baloncesto que se disputa del 4 al 13 de septiembre en Berlín.

- La Vuelta a España (hasta el 13). 10ª etapa. Alcaraz-Elche de la Sierra, de 184,7 km. Información de Carlos de Torres (FOTO)

- El retiro de Lionel Messi de la selección argentina marca el cierre de una etapa deportiva extraordinaria, que transcurrió paralela a la construcción de un emporio empresarial desarrollado durante más de dos décadas (FOTO)

- Fin del mercado de fichajes en Primera y Segunda División, más las grandes ligas europeas

- El delantero brasileño Gabriel Jesus firma su contrato con el Barcelona, hasta el 2028 con un opción a una temporada más, en las oficinas del Spotify Camp Nou, donde a lo largo del día está previsto que sea presentado como nuevo jugador azulgrana en un acto abierto a los medios de comunicación. Oficinas Spotify Camp Nou. (FOTO)(VÍDEO)

- Leagues Cup de la Concacaf. Semifinales a partido único: Toluca-León (00.00 GMT) y América-Monterrey (3.30 GMT del miércoles).

- Alemania. Copa. HEBC Hamburg-Borussia Dortmund (18.45 GMT)

- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa con la declaración de un psiquiatra y un clínico que integraron la junta médica interdisciplinaria que en 2021 elaboró un informe sobre la muerte del astro.

- Juegos Mediterráneos, en Taranto (Italia) (hasta 3 sep).

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes

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