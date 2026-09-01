McTominay será sometido a una ablación cardíaca por una arritmia leve y benigna

El futbolista, una de las piezas importantes del conjunto napolitano, presentó esta alteración del ritmo cardíaco, que fue calificada como leve y benigna.

Los especialistas optaron por practicar dicha intervención de ablación para corregirla.

McTominay permanecerá de baja durante los próximos días y, según la previsión comunicada por el conjunto partenopeo, podrá volver a estar disponible una vez concluya el próximo parón internacional, que será del 21 de septiembre al 6 de octubre.

El internacional escocés llegó al Nápoles en el verano de 2024 procedente del Manchester United y se convirtió en uno de los jugadores destacados del equipo, que ganó el 'Scudetto' en esa temporada.