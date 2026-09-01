Pape Matar Sarr ficha por el Juventus tras cinco temporadas en el Tottenham

Sarr llega a Turín a horas de que se cierre el mercado de fichajes tras cinco temporadas vinculado a los 'Spurs', quienes lo incorporaron en 2021 procedente del Metz francés y lo cedieron una temporada más al conjunto galo.
El centrocampista se consolidó posteriormente en el fútbol inglés, donde acumuló más de un centenar de partidos en la Premier League y experiencia en competiciones europeas. Con el Tottenham conquistó la Liga Europa en la temporada 2024-25.
Internacional con Senegal, Sarr también fue integrante de la selección que ganó la Copa de África en 2022.
La incorporación de Sarr permitirá al Juventus reforzar una medular condicionada por las bajas y los movimientos de plantilla realizados durante el mercado.
El equipo italiano necesitaba aumentar sus efectivos en esa zona del campo ante la ausencia de varios centrocampistas.