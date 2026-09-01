Pogacar, invitado a La Alhambra

Rodríguez ha cursado la invitación de forma oficial por carta a Pogacar después que el esloveno expresara en una entrevista su deseo de visitar La Alhambra al término de la competición, antes del percance que le obligó a abandonar la ronda española cuando era el líder destacado de la clasificación general.

“Quiero trasladarte en nombre de la provincia de Granada nuestros mejores deseos para una pronta recuperación”, escribe el presidente de la Diputación a Pogacar, que completa en Granada desde hace años parte de sus entrenamientos durante la temporada ciclista.

“Llegabas a esta edición con la ilusión de alcanzar Granada y habías mostrado tu deseo de conocer La Alhambra. Las circunstancias han impedido que sea esta vez, pero quiero invitarte a que, cuando estés plenamente recuperado, vengas a Granada y puedas conocer los encantos y las riquezas patrimoniales, culturales y naturales de una provincia mágica”, prosigue la misiva.

Rodríguez expone a Pogacar que le espera “una tierra de enorme tradición ciclista que vive el deporte con pasión” que estará “encantada” de recibirlo en una visita que queda “pendiente”.

El ciclista esloveno fue operado este lunes en Barcelona "con éxito" de la fractura de la clavícula izquierda sufrida en una caída en el transcurso de la octava etapa de la Vuelta a España, el pasado 29 de agosto, informó su equipo, el UAE, en un comunicado.

La intervención corrió a cargo del doctor Xavier Mir, el especialista que ha operado, entre otros, a los pilotos de MotoGP Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez o Jorge Martín, y tuvo lugar en el Hospital Universitario Dexeus de la capital catalana.