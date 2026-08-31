Los mejores del III Torneo Yacht & Golf Club Júnior Invitational

El certamen se asocia al circuito de la American Junior Golf Association (AJGA) denominado III Torneo Yacht & Golf Club Júnior Invitational.

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Marcelo Ruiz (h) se consagró campeón con 215 impactos escoltado de cerca por Lucas Martínez con 218, cerrando una gran performance de los juveniles representantes del anfitrión.

En la rama femenina se consagró Manuela Aceves, seguida por Helena Oviedo.

* Los podios. En la Categoría Caballeros, Marcelo Ruiz presentó una tarjeta de 76, 71 y 68 golpes en las tres rondas, con saldo de -4 para el par de cancha total, con 215 golpes, cerrando con excelente performance el recorrido.

Su escolta fue el ascendente juvenil Lucas Martínez, con -1 y con una tarea que corrobora su excelente momento. Completó el podio Andrés Duisberg con 226 (+7).

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En el lote de Damas, la chilena Manuela Aceves fue la mejor, consagrándose al finalizar el recorrido con 233 golpes (+14), seguida por Helena Oviedo con 234 (+15) y Sol Mendoza con 242 (+23), estas dos últimas representantes de la casa.

Cita local e internacional

Los próximos eventos en la agenda de la Asociación Paraguaya de Golf, son:

* Octava fecha del Circuito. Del 4 al 6 de septiembre se llevará a cabo la Octava Fecha del Circuito Nacional de Golf, en las categorías Scratch, Juvenil, Pre Juvenil y Menores hasta 13 años.

La sede será el Yacht y Golf Club Paraguayo, donde se celebrará este torneo que sirve para que los atletas sigan sumando puntos rumbo al World Amateur Golf Ránking, con el respaldo de El Real y Antiguo Club de Golf de St Andrews, es una de las autoridades mundiales de esta disciplina.

* Sudamericano Prejuvenil. El 39° Campeonato Sudamericano Prejuvenil de Golf “Argentina 2026″ tendrá lugar del 24 al 27 de septiembre.

Las competencias serán en el Terrón Golf Club de Córdoba.

Los representantes nacionales serán: Kenzo Takahashi, Juan Lucas Mariatti, Máximo Oviedo, Sofía Mendoza, Helena Oviedo y Luana Biccari.