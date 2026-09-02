Alejandro Valverde: "Mas es el favorito, pero sabemos quién es Roglic"

"Para mí Enric a día de hoy es el favorito, pero tampoco se puede estar con excesiva confianza. Sabemos quién es Roglic. Está claro que a lo mejor no es el Roglic de antes, pero ahí está luchando por todo, y además tenemos por delante una etapa en la que puede recortar tiempo, que es la contrarreloj de la tercera semana", dijo a EFE el campeón de la Vuelta 2009.

Por otra parte, "también tenemos mucha montaña, y en ese escenario Enric está un pelín superior que los demás. Está demostrando que está en gran momento. Están ahora por la roja Mas y Roglic, y luego los demás", explicó Valverde.

Valverde ha encontrado en su visita al equipo Movistar durante la Vuelta a un Enric Mas en forma, motivado y con ganas de lograr, por fin, el primer puesto después de haber sido 3 veces segundo y una tercero.

"Enric ha pasado por malos momentos y ahora se le ve bien. Ha tenido muchos 'palos' en su carrera deportiva. De eso se aprende y la motivación que tiene ahora es grande, se encuentra bien cuando y siempre ha rendido en la Vuelta, que es su carrera. Yo le veo con mucha motivación", explicó.

Respecto a las etapas claves de la presente edición de la Vuelta, el campeón del mundo 2018 advirtió de la importancia de la penúltima jornada que presenta la novedad de la meta en Collado del Alguacil.

"La etapa del último sábado es durísima y hay que llegar muy bien ahí. Ahí se puede ganar la Vuelta o se puede perder. Para ese día hay que llegar muy entero dentro de lo que se pueda. He subido el puerto y, ojo, es una tapa muy dura", explicó.

Respecto al equipo que representará a España en el próximo Mundial de Montreal, Valverde comentó que Juan Ayuso y Enric Mas serán fijos, además de líderes del equipo. La formación completa la anunciará el lunes 7 de septiembre, durante la segunda jornada de descanso de la Vuelta.