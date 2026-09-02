Club Hípico Asocab organiza competencia Interescuela, este sábado

En el paréntesis de las competencias del Ranking Nacional de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), el Club Hípico de la Asocab organiza un evento de salto.

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Los organizadores esperan buena cantidad de inscriptos para el evento, ya que se trata de las categorías donde se concentra la mayor cantidad de jinetes, desde la Mini Escuela hasta las categorías de 1.10 metros.

Detalles del concurso

El evento arrancará con el reconocimiento de la pista de césped del Acá Carayá, desde las 8:30 de este sábado y enseguida saltarán los chicos de la Mini Escuela.

A continuación ingresarán al césped los atletas de la categoría Escuela Abierta, que deberán rebasar obstáculos con alturas que van desde 0.60 a 0.90 metros, en el tipo de prueba “Tiempo Ideal”.

Finalmente concursarán las amazonas y jinetes de las categorías Abiertas, con alturas de vallas a 1.00 y 1.10 metros, en los tipos de prueba “A Cronómetro” y “Dificultad Progresiva”, respectivamente.

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* Otros datos. El Orden de Entrada será organizado por sorteo el día viernes 4 de septiembre.

Inscripciones: Fredy Báez 0981583394; Brahian Salcedo 0985402616.