Proclaman a campeones de la quinta fecha del Ranking, organizada por Rakiura

El sábado y domingo se desarrollaron las jornadas correspondientes a la Quinta Fecha del Ránking Nacional de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA), con la organización del Rakiura Equestrian Academy, en las instalaciones del Club Hípico Paraguayo.

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Valeria Jiménez y Agostina Sánchez fueron las campeonas en las principales categorías, con altura de obstáculos 1.40 y 1.30, respectivamente, ambas amazonas con los colores del Club Hípico Paraguayo (CHP).

Los resultados registrados

Los principales resultados en las distintas categorías fueron los siguientes:

Categoría 1.40 metros: Valeria Jiménez con Norton del CHP.

Categoría 1.30 metros: Agostina Sánchez con Anchico del CHP, Abril Díaz y María Sol Jiménez.

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Categoría 1.20 metros: Mónica Vargas con Espartano del Horse King Equitación, Tte. 1° Juan Carlos Melgarejo y Agostina Sánchez.

Categoría 1.10 metros: Emanuel Pérez con Estevez del CHP, Paloma Martins y Ainhara Amado.

Categoría Mayores 1.00 metro: Sofía Pérez con Tatabra Dinamite del CHP, Alexia Díaz de Vivar y Carole Piguet.

Categoría Menores 1.00 metro: Giulianna Cubecino con King del Centro Ecuestre La Fortaleza, Georginna Espínola y Grace Hicks.

Categoría Mayores 0.90: Aramí Ocampos con Quásar del CELF, Rocío Benítez y Giuliana Tewes.

Categoría Menores 0.90: Luciana Alfonzo con Tormenta de la Escuela Paraguaya de Equitación, Alexia Báez y Luka Vancorbeil.

Categoría Mayores 0.80: Regina Oviedo con Bella del CELF, Sofía González y Fabrizio Chamorro.

Categoría Menores 0.80: Nataly Muñoz con Jasper del CELF, Julieta Oviedo y Josefina Sánchez.

Categoría Mayores 0.70: Carla Torres con Goldrain Alpha del CELF, Dahiana Recalde y Ana Ríos.

Categoría Menores 0.70: Zaira Rojas con Bronco del Acá Carayá, María Victoria Ruiz y Marthina Sosa.

Categoría Mayores 0.60: María José Almirón con Malborito del HKE, María del Carmen Domecq y Cielo Azul Medina.

Categoría Menores 0.60: Ana Paula Avilés con Malborito del HKE, Giannina Cappello y María Alejandra Laitán.

Categoría Mini Escuela 0.30: Helena Franco con Comisaria del Acá Carayá, Lucía Rojas y Matías Suárez.