Jueves, 3 de septiembre de 2026

Calar Alto (Almería). Este jueves se disputa la duodécima etapa de La Vuelta a España, entre Vera y Calar Alto, de 166,6 kilómetros, un recorrido de alta montaña que empieza con dos puertos de tercera y uno de segunda para en el tramo final subirse el alto de Velefique y al Observatorio de Calar Alto, clave en la lucha por la general. Información de Carlos de Torres.

Berlín. Estados Unidos, la gran favorita al título, cierra este jueves su puesta a punto para su debut el viernes en el Mundial de Alemania con el encuentro ante otra aspirante a llegar lejos como China, mientras que la anfitriona y España, que también quieren luchar por el podio, apuran las últimas horas antes de enfrentarse entre ellas.

- Previa de las finales de la Liga de Diamante, que se disputan el viernes y el sábado en Bruselas.

- Previa del Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de F1.

- Mundial femenino. en Alemania. Previas y atención a medios de los partidos Australia-Puerto Rico, España-Alemania y Estados Unidos-China

- La Vuelta a España (hasta 13). 12ª etapa: Vera-Calar Alto, de 166,6 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports (FOTO). Adelantado de la 6ª jornada: Real Sociedad-Celta (19.00 GMT).

- Francia. 3ª jornada: Toulouse-Lille (20.45 GMT).

- DP World Tour. Masters Europeo, en el club Crans-sur-Sierre de Crans Montana (Suiza) (hasta 6).

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes