Mbiguá se destaca en la 6ª fecha del Ranking Nacional Fepave

El equipo de El Mbiguá se despachó con una gran producción en el sexto eslabón del certamen de la Federación Paraguaya de Vela, que se desarrolló en Ypacaraí.

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Las justas se disputaron el pasado 29 y 30 del mes pasado, en el Lago Azul, en el Yacht Club Ypacaraí.

Producción mbiguense

El team mbiguense tomó parte del certamen en las clases Optimist e ILCA, con gran performance de los regatistas.

En Optimist Escuela, Alex Maidana subió a lo mas alto del podio, Lía Frutos completó el podio y Santino Blanco fue cuarto.

En Optimist Timoneles, la eximia Elisa Núñez fue la campeona, Alex Aguilera se colgó el bronce y Valentín López fue quinto.

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En ILCA 4, Sofía Shin se ubicó en el quinto lugar.

En ILCA 6, Rhuby Mendoza subió al podio, quedando tercera, Sol Cristaldo finalizó quinta y Joaquín Peralta séptimo.

En ILCA 7, Julián Duarte fue el mejor, mientras Kevin Florentín lo flanqueó en el podio, en tercer lugar.

El Departamento de Vela del CNR El Mbiguá resaltó los logros con un crecimiento sostenido merced al trabajo en conjunto de atletas, entrenadores, colaboradores y miembros de la familia del club.

Contacto para Medios: Nivaldo Escurra 0981-402-585.