Paraguay vuelve a soñar con los Juegos Olímpicos en el vóley de playa

El sueño olímpico vuelve a ponerse en marcha. Desde mañana, João Pessoa, Brasil, será escenario del Preolímpico Sudamericano de vóley de playa, donde las mejores duplas de la región competirán por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Paraguay afrontará el desafío con cuatro parejas, dos en la rama femenina y dos en la masculina, con la ilusión de volver a colocar al vóley de playa nacional en la máxima cita del deporte mundial.

El antecedente es histórico. En París 2024, Paraguay consiguió por primera vez la clasificación olímpica en vóley de playa, un logro que marcó un antes y un después para la disciplina en nuestro país. Ahora, el objetivo vuelve a ser enorme y las duplas nacionales buscarán repetir aquella hazaña.

En la competencia femenina estarán Denisse Álvarez y Fiorella Núñez, además de las olímpicas Michelle Valiente y Giuliana Poletti. En la rama masculina competirán Jorge Riveros y Guliano Massare, junto a Gonzalo Melgarejo y Matías Yegros.

Álvarez y Núñez tendrán su primer compromiso mañana a las 15:40 de Paraguay ante Ecuador. Más tarde, a las 21:00, se medirán con Brasil. El viernes completarán sus compromisos de la fase ante Argentina, a las 16:30, y Ecuador, a las 21:00.

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Valiente y Poletti debutarán mañana a las 14:50 frente a Colombia y volverán a competir a las 19:00 ante Venezuela. El viernes tendrán sus siguientes compromisos.

En la rama masculina, Riveros y Massare se estrenarán mañana a las 17:20 frente a Perú. El viernes enfrentarán a Uruguay, a las 14:50, y posteriormente tendrán otro compromiso ante Brasil.

Melgarejo y Yegros, por su parte, comenzarán su participación mañana a las 16:30 contra Perú y luego tendrán otro partido ante Venezuela. El viernes se medirán con Argentina.

El Preolímpico representa así una nueva oportunidad para el vóley de playa paraguayo, que después de hacer historia en París 2024 vuelve a apuntar hacia los Juegos Olímpicos. Cuatro duplas, un mismo objetivo y una bandera: Paraguay vuelve a soñar con Los Ángeles 2028.