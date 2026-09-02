Polideportivo
02 de septiembre de 2026 a la - 16:53

Paraguay vuelve a soñar con los Juegos Olímpicos en el vóley de playa

Las olímpicas paraguayas Giuliana Poletti Corrales y Michelle Sharon Valiente, preparadas en Brasil para el clasificatorio rimbo a Los Ángeles 2028.
Las olímpicas paraguayas Giuliana Poletti Corrales y Michelle Sharon Valiente, preparadas en Brasil para el clasificatorio rimbo a Los Ángeles 2028.

Cuatro duplas paraguayas competirán desde mañana en João Pessoa, Brasil, en el Preolímpico Sudamericano de vóley de playa, que otorgará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Paraguay buscará repetir la hazaña de París 2024, cuando consiguió por primera vez la clasificación olímpica en esta disciplina.

Por ABC Color

El sueño olímpico vuelve a ponerse en marcha. Desde mañana, João Pessoa, Brasil, será escenario del Preolímpico Sudamericano de vóley de playa, donde las mejores duplas de la región competirán por el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Lea más: Grupos definidos para el Sudamericano de vóley de playa, clasificatorio a los Juegos Olímpicos 2028

Paraguay afrontará el desafío con cuatro parejas, dos en la rama femenina y dos en la masculina, con la ilusión de volver a colocar al vóley de playa nacional en la máxima cita del deporte mundial.

Michelle Valiente, Giuliana Poletti, Pepê Costa (entrenador), Fiorella Núñez y Denisse Álvarez en Brasil.
Michelle Valiente, Giuliana Poletti, Pepê Costa (entrenador), Fiorella Núñez y Denisse Álvarez en Brasil.

El antecedente es histórico. En París 2024, Paraguay consiguió por primera vez la clasificación olímpica en vóley de playa, un logro que marcó un antes y un después para la disciplina en nuestro país. Ahora, el objetivo vuelve a ser enorme y las duplas nacionales buscarán repetir aquella hazaña.

Intesidad en el entrenamiento de las chicas en Brasil.
Intesidad en el entrenamiento de las chicas en Brasil.

En la competencia femenina estarán Denisse Álvarez y Fiorella Núñez, además de las olímpicas Michelle Valiente y Giuliana Poletti. En la rama masculina competirán Jorge Riveros y Guliano Massare, junto a Gonzalo Melgarejo y Matías Yegros.

Álvarez y Núñez tendrán su primer compromiso mañana a las 15:40 de Paraguay ante Ecuador. Más tarde, a las 21:00, se medirán con Brasil. El viernes completarán sus compromisos de la fase ante Argentina, a las 16:30, y Ecuador, a las 21:00.

El más alto nivel de nuestra región está en Brasil en la búsqueda del cupo olímpico.
El más alto nivel de nuestra región está en Brasil en la búsqueda del cupo olímpico.

Valiente y Poletti debutarán mañana a las 14:50 frente a Colombia y volverán a competir a las 19:00 ante Venezuela. El viernes tendrán sus siguientes compromisos.

En la rama masculina, Riveros y Massare se estrenarán mañana a las 17:20 frente a Perú. El viernes enfrentarán a Uruguay, a las 14:50, y posteriormente tendrán otro compromiso ante Brasil.

Imagen sin descripción

Melgarejo y Yegros, por su parte, comenzarán su participación mañana a las 16:30 contra Perú y luego tendrán otro partido ante Venezuela. El viernes se medirán con Argentina.

El Preolímpico representa así una nueva oportunidad para el vóley de playa paraguayo, que después de hacer historia en París 2024 vuelve a apuntar hacia los Juegos Olímpicos. Cuatro duplas, un mismo objetivo y una bandera: Paraguay vuelve a soñar con Los Ángeles 2028.