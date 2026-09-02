San José visita a Campoalto, en el arranque de la octava fecha

El “santo” sigue en la vanguardia del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol, al cumplirse parcialmente la séptima fecha. En la noche del jueves se abre la octava ronda con San José enfrentando a Deportivo Campoalto.

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El partido se anuncia en el escenario de moda, el polideportivo Complejo Urbano COP, a partir de las 20:00, con localía de los “estudiantes”.

En cuanto al otro juego de este jueves, Deportivo Amambay abre los portones del Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay para recibir a Olimpia Kings, también desde las 20:00.

La fecha se completará el viernes, con los dos restantes partidos.

Capiatá Bulls jugará contra San Alfonzo de Minga Guazú en el polideportivo de la Cooperativa Capiatá, a las 20:30.

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El escolta de San José, Colonias Gold medirá fuerzas contra Félix Pérez Cardozo en el Estadio Ka’a Poty de Obligado. El inicio del partido está marcado para las 21:00.

* Resultados. Los resultados de los partidos de la fecha 7 fueron: Deportivo Campoalto 59 - Olimpia 91, San Alfonzo 45 - Colonias Gold 90, Capiatá Bulls 76 - San José 93.

Amambay está con el juego pendiente contra Campoalto, por la fecha 7, que fue suspendido y no tiene fecha programada aún.

* Posiciones. Las posiciones del Clausura se encuentran así:

Deportivo San José 14 puntos

Colonias Gold 13 puntos

Olimpia Kings 12 puntos

Deportivo Amambay 9 puntos (1 juego pendiente)

Félix Pérez Cardozo 9 puntos (1 juego pendiente)

Deportivo Campoalto 9 puntos

San Alfonzo 8 puntos

Capiatá Bulls 7 puntos