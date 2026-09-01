Polideportivo
01 de septiembre de 2026 a la - 11:05

San José enfrenta a Bulls para recuperar la punta en solitario, este martes

Los Kings hicieron lo suyo contra Deportivo Campoalto, por la fecha siete del torneo Clausura de la LNB 2026.
Los Kings hicieron lo suyo contra Deportivo Campoalto, por la fecha siete del torneo Clausura de la LNB 2026.

Este martes se disputará el partido entre Capiatá Bulls y Deportivo San José, en el Complejo Urbano COP, donde los “santos” pueden recuperar la punta del Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol 2026 en caso de conseguir la victoria contra los capiateños, que están en última posición. Gold ya hizo su trabajo este lunes, para ubicarse momentáneamente en la vanguardia.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Se disputa la séptima fecha del Torneo Clausura de la LNB 2026, con triunfos de Colonias Gold y Olimpia Kings, mientras el juego entre Deportivo Amambay y Félix Pérez Cardozo fue suspendido.

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Deportivo San José jugará en la noche de este martes visitando a Capiatá Bulls (Club Deportivo Capiatá), en el Complejo Urbajo COP, a partir de las 20:00.

En cuanto a los juegos disputados el lunes, los Gold se impusieron de visita a San Alfonzo de Minga Guazú por el score de 90-45.

En el partido disputado en el Comando Logístico, los parciales fueron de 15-30, 6-17, 17-16 y 7-27, con los alfoncinos como locales.

En el otro cotejo, los Kings se impusieron por 91-59 a Deportivo Campoalto, en el juego escenificado en el Complejo Urbano COP. Los parciales fueron de 14-20, 8-17, 18-26 y 19-28, con los “estudiantes” como anfitriones.

El juego entre Deportivo Amambay y Félix Pérez Cardozo, que debía desarrollarse en el Estadio de la Federación de Básquetbol de Amambay fue suspendido. Si bien no hubo comunicación oficial por parte de los pedrojuaninos, los motivos obedecerían a goteras o excesiva humedad, lo que habría imposibilitado la disputa del cotejo. Se aguarda la reprogramación del partido.

* Posiciones. Las posiciones parciales, faltando dos partidos:

Colonias Gold 13 puntos

Deportivo San José 12 puntos (1 partido menos)

Olimpia Kings 12 puntos

Deportivo Amambay 9 puntos (1 partido menos)

Félix Pérez Cardozo 9 puntos (1 partido menos)

Deportivo Campoalto 9 puntos

San Alfonzo de Minga Guazú 8 puntos

Capiatá Bulls 6 puntos