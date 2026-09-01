San José enfrenta a Bulls para recuperar la punta en solitario, este martes

Este martes se disputará el partido entre Capiatá Bulls y Deportivo San José, en el Complejo Urbano COP, donde los “santos” pueden recuperar la punta del Clausura de la Liga Nacional de Básquetbol 2026 en caso de conseguir la victoria contra los capiateños, que están en última posición. Gold ya hizo su trabajo este lunes, para ubicarse momentáneamente en la vanguardia.