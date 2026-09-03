Coventry visita Madrid y mantiene su primera reunión con Alejandro Blanco

Coventry se desplazó a la sede del COE en Madrid después de visitar las oficinas de Olympic Broadcasting Services (OBS), unidad encargada de producir y transmitir las imágenes de televisión de los Juegos y que tiene su sede en la capital española.

En el encuentro, intercambiaron impresiones sobre “el presente y el futuro" del movimiento olímpico y compartieron "nuevas ideas y propuestas destinadas a seguir fortaleciendo el papel del deporte, de los deportistas y de los Comités Olímpicos Nacionales ante los desafíos de los próximos años”, informa el COE en un comunicado.

Coventry fue elegida para suceder al alemán Thomas Bach en la Asamblea del COI celebrada en Grecia el 20 de marzo del pasado año y se convirtió oficialmente en la primera mujer en asumir el cargo tres meses después, el 23 de junio.

La exnadadora zimbabuense y Blanco analizaron la nueva estrategia impulsada por el COI, bautizada como ‘Fit for the future’ (‘Preparado para el futuro’), que fija la hoja de ruta del movimiento olímpico hacia 2032.

La iniciativa tiene como fin sentar las bases para que el olimpismo siga siendo “fuerte, unido e innovador” y capaz de generar impacto en los próximos años, añade la nota.

Blanco trasladó “la plena disposición” del COE para contribuir al éxito de esta nueva etapa y le trasladó “diferentes ideas y propuestas de futuro”.

Convinieron también en la importancia de entablar “un diálogo permanente con los diferentes integrantes de la familia olímpica y de continuar evolucionando para responder a una realidad deportiva y social en constante transformación, situando siempre a los deportistas en el centro”.