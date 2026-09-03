Decimotercera etapa, prueba de fondo que puede provocar sorpresas

Una día especial para el español Carlos Rodríguez (Netcompany Ineos), quien saldrá "de casa", de su localidad natal, delante de su familia y amigos. Tratará el andaluz de ser protagonista en una jornada en la que no se descarta algún susto si hay exceso de confianza.

En el menú de montaña el pelotón empezará con el Alto de la Venta de la Cebada (1a, 14,1 km al 5,1%), en la mitad llegará el Alto del Legionario (2a, 15,6 km al 3,1) y para terminar los ascenso el Puerto de Granada (2a, 7,4 km al 5,6).

De la cima a la meta, 37 km en perfil descendente y llano. Cerca de meta un pequeño repecho puede ser aprovechado por un "rematador". Se presume una etapa movida.

. Alto de la Venta de la Cebada (Km 31,2, 1a, 14,1 km al 5,1)

. Alto del Legionario (Km 83,4, 2a, 15,6 km al 3.1)

. Puerto de Granada (Km 155,4 2a, 7,4 km al 5,6)

.- Esprint intermedio: Tocón, Km 145.