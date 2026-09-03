España mantendrá seis torneos de Premier Padel el próximo año y prevé reducir uno en 2028

El presidente de Esedos Padel, Joan Cuscó, la empresa promotora de los torneos de Premier Padel que se celebran en España, explicó que aún no se ha confirmado del todo el calendario del próximo curso, pero será muy similar al de 2026, que ha incluido los torneos categoría P1 de Madrid, Málaga y Valencia, los P2 de Valladolid y Gijón y las finales de Barcelona en diciembre como broche a la temporada.

“Para 2027, mantendremos el número de torneos (…) Todavía no lo hemos cerrado, pero en un 90 por ciento será muy parecido”, apuntó Cuscó en una entrevista con EFE con motivo de la celebración esta semana del Premier Padel de Madrid en el Movistar Arena.

El empresario catalán avanzó que habrá una prueba menos en España a partir de 2028, lo que justificó en la necesidad de llevar el circuito a otros países para responder al auge mundial del pádel.

“Sería un error mantenernos en una estructura que está basada en un porcentaje alto. Estamos hablando que Premier Padel tiene 25 eventos. Que tengan que ser siempre seis eventos en España no tendría mucha lógica. Debemos ser consecuentes y ayudar al crecimiento. Eso significa, infelizmente quizá, reducir alguna prueba en España en el futuro. Las que van a quedar, entre ellas Madrid, van a ir ganando todavía más relevancia”, esgrimió.

Se mostró “absolutamente convencido” de que si Premier Padel decide crear un quinto ‘major’, junto a los de Catar, Roma, París y México, Madrid sería la ciudad elegida.

"No tengo ninguna duda. Pero estamos creciendo de una manera muy correcta y el salto al ‘major’ no es tan relevante como parece, es un poco titulitis al final. No cambia ningún jugador, el formato de competición sólo aumenta un poco... Pero Premier Padel tiene conciencia de que el día que haya un quinto, deberá ser Madrid. Lo hemos hablado muchas veces", sostuvo el directivo de Esedos Padel.

Aventuró que, en los próximos dos o tres años, Premier Padel dejará de organizar torneos en ciudades más pequeñas y optará por las grandes, con nuevos mercados como el de Australia.

Cuscó valoró que haya “constantes” peticiones de ciudades españolas para entrar en el circuito: “Si quisiésemos hacer cinco o seis eventos de Premier Padel más en España, podríamos hacerlo. Esta es parte de la belleza de lo que estamos haciendo, del valor que estamos creando”.

Esedos Padel tiene firmado con el circuito que preside el catarí Nasser Al-Khelaifi, máximo dirigente del PSG de fútbol, la celebración de torneos en España hasta 2032, pero se mostró convencido de que es una alianza “para toda la vida”. “Tenemos que trabajar mucho, hay mucho que hacer, mucho que mejorar y construir juntos este proyecto”, añadió.

En la quinta ocasión que Madrid celebra una prueba, Cuscó elogió el compromiso de la capital con el pádel: “Fue ciudad líder en apostar por Premier Padel. Nos ofreció el apoyo en un momento que era difícil. Nadie sabía por dónde iba a ir el pádel. Apostó por nosotros y vamos a estar con ellos siempre. Madrid será fijo en el calendario para los próximos años”.

Tras el cisma que hubo entre el circuito y los jugadores a comienzos de la pasada temporada, con el boicot al torneo de Gijón, el empresario catalán aseguró que la relación está plenamente normalizada: “Nos permitió hablar más. Veo aquello como un aprendizaje, una experiencia, que nos ha hecho más fuertes y con mayor capacidad de diálogo”.