La Serie A cierra el mercado con un déficit conjunto de 421,9 millones de euros

Según el balance publicado este jueves por La Gazzetta dello Sport, el diario con mayor tirada nacional, que recoge las operaciones de los veinte equipos y sus ingresos y gastos durante el verano, el conjunto 'lariani' alcanzó los 165,2 millones de euros de gasto, mientras que los ingresos por ventas se situaron en 19,9.

Seguido del Como se encuentra el Roma, con -104,2 millones, Juventus (-73,2), Milan (-70,5) e Inter (-65,5), que completaron los cinco equipos con un mayor desequilibrio entre sus operaciones de entrada y salida.

El Juventus registró un gasto de 110,3 millones de euros frente a unos ingresos de 37,1, mientras que el Milan invirtió 161 millones y recaudó 90,5. El Inter gastó 105,5 millones y obtuvo 40 millones en ventas.

En el extremo contrario, varios clubes consiguieron cerrar el mercado con saldo positivo, como el Parma, que presentó el mejor balance, con 55,5 millones de euros de superávit, por delante del Bologna (+52,7) y el Atalanta (+37,4).

También acabaron en positivo el Udinese (+25,3), el Sassuolo (+14,7), el Lazio (+9) y el Cagliari (+7,3).

La suma de los balances individuales de los veinte clubes deja finalmente un déficit de 421,9 millones de euros.