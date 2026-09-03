Michele Kang, primera mujer en recibir el premio WFS al mejor ejecutivo

EL WFS cumple este año el décimo aniversario y dio a conocer este jueves la lista de ganadores que reconocen cada año a profesionales y organizadores cuyo trabajo "está transformando" el fútbol.

La empresaria e inversora estadounidense Michele Kang será galardonada como la mejor ejecutiva, en reconocimiento al desarrollo del fútbol femenino, siendo la presidenta del Olympique Lyonnais.

"Kang se incorporó al mundo del fútbol en 2020 al grupo propietario del Washington Spirit, de la National Women’s Soccer League, y en 2022 pasó a ser su máxima accionista. Al año siguiente alcanzó un acuerdo con OL Groupe para integrar el equipo femenino del club, hoy OL Lyonnes, en una entidad independiente bajo su propiedad mayoritaria", informó la entidad organizadora.

Kang también subirá al escenario como ponente del WFS Madrid 2026, donde protagonizará una conversación exclusiva sobre liderazgo y su visión del futuro del fútbol.

"Recibir este reconocimiento por mi trabajo en el fútbol, y ser la primera mujer en obtenerlo, tiene un significado especial. Espero que refleje también el papel creciente de las mujeres en la dirección del fútbol a todos los niveles", dijo Kang.

La estadounidense se une a una lista de ganadores anteriores como Nasser Al-Khelaïfi (Paris Saint-Germain, 2025), Fernando Carro (Bayer 04 Leverkusen, 2024), Ferran Soriano (City Football Group, 2023) y Aleksander Čeferin (UEFA, 2021), entre otros.

WFS Madrid 2026 se celebrará los días 15 y 16 de septiembre en el Teatro Eslava, reuniendo a más de 150 ponentes y 2.500 profesionales de la industria del fútbol.