Patxi Vila, director del Red Bull Bora: "Roglic está mejor de lo esperado"

"Roglic no ha tenido una preparación perfecta, ha estado 5 semanas parado, y para nosotros llegó siendo una incógnita. Ahora no le veo mal, está mejor de lo que pensábamos", señaló a EFE el director del campeón esloveno.

Vila tiene claro que Roglic tiene opciones de luchar por la Vuelta, y para ello señala dos citas claves: la contrarreloj de Jerez y la penúltima jornada de montaña en el Collado del Alguacil.

"Estamos en la pelea, no sé donde llegaremos, pero vamos a pelear hasta Granada. Es cierto que la crono la va bien a Roglic, pero veremos cómo se encuentra en un esfuerzo que será de unos 38 minutos. Esta crono y la etapa de Granada hay que hacerlas bien, no valdrá hacer una bien y la otra no, son complementarias", explicó.

Patxi Vila (Bera del Bidasoa, 50 años), exdirector del Movistar, conoce perfectamente a Enric Mas, maillot rojo de la Vuelta, por lo que contará con esa "ventaja" a favor de Roglic.

"La Vuelta, tras la baja de Pogacar, se ha igualado y se ha puesto interesante. Me alegra el rendimiento de Enric Mas, por él y por Movistar. me alegro por el y Movistar. Le veo bien, creo que los problemas que ha tenido que superar le han permitido hacerle más fuerte y mejorar como corredor, se le ve con más madurez", explica Vila.

Para el técnico guipuzcoano, Roglic y Mas "presentan casos similares. Ambos empezaron la temporada con problemas físicos, pero esos parones en los entrenamientos les ha permitido descansar más".