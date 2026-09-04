Diego Botín (Los Gallos): Hemos de usar el empuje de estar en casa pero está súper parejo

"Significa muchísimo competir en casa, es una sensación muy especial que tenemos la suerte de poder vivir una vez al año. En SailGP vamos a ciudades icónicas alrededor del mundo, pero nada bate estar en casa este fin de semana", afirmó en la presentación del evento en el Palau de Les Arts de València.

Trece barcos F50 de idénticas características participan en cada regata del SailGP. Inicialmente, se hacen dos grupos y los dos mejores de cada uno de ellos disputan la final en el segundo día de competición.

El piloto de Los Gallos, que va segundo en la clasificación general tras el australiano Bonds Flying Roos, subrayó que todos los eventos cuentan "y son igual de importantes". Además, recordó que el nivel "es súper parejo" por lo que dijo que con "cualquier despiste" o "día malo" se les acercarían los rivales y todo cambiaría.

"Hemos de usar el empuje de casa. Tienes que llegar a una final y te lo juegas todo a una ultima prueba, vamos a intentar que estar en casa nos de el plus para llegar a la final", afirmó.

En ninguna de las ediciones que se disputaron en Cádiz el equipo español fue capaz de llegar a la final. "Vamos a ver si una nueva sede nos trae más suerte pero nosotros intentamos hacer lo mejor en cada Gran Premio y estar en casa no lo hace diferente, solo lo queremos un poco más", señaló Nicole van der Velden, estratega del equipo.

"Ha sido un trayecto largo desde finales de la tercera temporada, cuando empezamos a trabajar con el equipo que somos ahora. Hemos tenido mu claro el camino, lo hemos seguido y es lo que nos ha traído aquí, nos hemos unido como grupo", afirmó.

Botín destacó que ha quedado encuadrados en un grupo en el que hay embarcaciones que "son buenas con condiciones de poco viento" como las que se espera.

"Este fin de semana vamos a sentir grandes emociones, el campo de regatas es ideal por lo cerca que está la grada y el público. Esperamos que el viento entre como queremos y trataremos de estar concentrados", añadió.