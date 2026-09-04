Karalis conquista su primer 'diamante' tras la lesión de Duplantis

Tras experimentar molestias durante el calentamiento, el doble campeón olímpico y siete veces campeón mundial, Armand Duplantis, decidió retirarse sin intentar el primer salto, renunciando a la posibilidad de sumar su sexto 'diamante'.

"El problema en la pierna empezó en Londres. Después me encontré bien pero el dolor volvió en Zúrich. Seguí adelante y quizá me exigí demasiado. Hoy dije que si notaba esa molestia durante el calentamiento no iba a saltar. Por eso tomé la difícil decisión de no competir, que es lo peor que te puede pasar. Los aficionados querían ver un buen espectáculo y ojalá pudiera ofrecérselo pero ahora mismo no puedo hacerlo. Tengo la cabeza en mil sitios. Es muy difícil, pero así es la vida. Intento mantener la calma y ser positivo", dijo Duplantis, en la zona mixta del estadio.

La ausencia de Duplantis la aprovechó Karalis, que lleva mucho tiempo encadenando segundos puestos y medallas de plata en campeonatos internacionales a la sombra del sueco. De hecho, hasta el momento, solo había ganado dos veces en reuniones de la Liga Diamante. La primera en 2025 en Lausana (Suiza) y la segunda este año en Doha (Catar).

El griego alcanzó los 6,12 metros al tercer intento, récord del mitin, y se impuso con mucha contundencia, ya que el segundo fue el noruego Sondre Guttormsen, que se quedó en 5,82, misma marca que el australiano Kurtis Marschall.