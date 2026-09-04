La brisa de Valencia empuja a la SailGP hacia Abu Dhabi con Los Gallos bien colocados

Después de tres ediciones en la que la competición celebró uno de sus eventos en Cádiz, Valencia se estrena en el calendario con el primero de los tres años del contrato que ha firmado, en una operación conjunta de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de la ciudad.

Se espera que más de nueve mil personas acudan a las gradas de la Marina de Valencia para seguir unas regatas que se celebran generalmente mucho más cerca de la costa que otras, lo que permite seguir en directo las evoluciones de los barcos.

En la SailGP compiten barcos de clase F50, catamaranes que tienen la capacidad de superar los 100 km/h y con una tripulación de seis personas. De hecho, en la última competición disputada, el Gran Premio de Vela Rockwool en Sassnitz (Alemania), el DS Automobiles Team France alcanzó los 107,6 km/h y estableció un nuevo récord en la competición.

A la cita de Valencia, llega como líder destacado el australiano Bonds Flying Roos, con 76 puntos. Le siguen, Los Gallos, con 62 y el Artemis sueco con 53. Tras este fin de semana, la flota pondrá rumbo a Ginebra (Suiza) para acabar de definir posteriormente en Dubai los participantes en la final de Abu Dhabi.

El Bonds Flying Roos puede certificar su presencia en esa cita mientras que el equipo español y el sueco miran de reojo a sus perseguidores. El Emirates GBR (46 puntos), el US (46), el DS Automobiles France (41) y el Northstar (40) aspiran a mantener la batalla hasta el final.

Los resultados en Alemania han determinado la composición de los dos grupos en los que se ha dividido inicialmente la flota. El equipo australiano, ganador, y el Black Foils, cuarto, liderarán el A y Northstar, segundo, y Los Gallos, terceros, encabezarán el B.

Los dos mejores de cada grupo tras las regatas del sábado y el domingo disputarán ese mismo domingo la final de la cita de Valencia, de la que el ganador se llevará 10 puntos, el segundo 9 y así sucesivamente.

No obstante, los resultados de Alemania no son necesariamente significativos tal y como han explicado estos días las diferentes tripulaciones dado que allí tuvieron que trabajar con vientos fuertes y muy racheados y en cambio la previsión en Valencia es de una brisa más ligera y más estable.

Para Los Gallos, una de las revelaciones de este 2026, llegar a una final regateando en casa es un reto, dado que no lo logró en ninguna de las ediciones en Cádiz.