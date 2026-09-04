La Pandera otra prueba de fuego para el líder y aspirantes al podio

El ascenso final a La Pandera (1a, 11,9 km al 7,2 y max del 17) será la clave del día, el escenario para la gran batalla por la general, pero antes habrá que superar el Puerto de los Villares (2a, 10,5 km al 5,4) y Locubín (2a, 8,8 km al 5), éste último con bonificación en la cima. Los favoritos tendrán terreno para explicarse.
Será la séptima vez que la ronda española concluye en La Pandera jienense, en cuya cima han estampado su firma de oro corredores ilustres como Roberto Heras (2002), Alejandro Valverde (2003), Andrey Kashechkin (2006), Damiano Cunego (2009), Rafal Majka (2017) y el ecuatoriano Richard Carapaz, último conquistador de la cima en 2022).
El español Enric Mas saldrá a defender el maillot rojo con una ventaja de 1.45 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic y de 2.06 respecto al austríaco Felix Gall.
. Recorrido: Jaén-La Pandera, 154,5 km
. Puerto de los Villares (Km 92,8, 2a, 10,5 km al 5,4)
. Puerto de Locubín (Km 133,2, 2a, 8,8 km al 5). Bonificado
. La Pandera (Km 154,5, 1a, 11,9 km al 7,2 y max del 17).