Pavel Sivakov, cuarta baja en el UAE

Cuarte baja del UAE Team Emirates en las 13 jornadas disputadas en la Vuelta a España tras las de su líder, Tadej Pogacar -que portaba el maillot rojo cuando sufrió una caída en la octava etapa-, Pablo Torres y Jay Vine.

Sivakov se encontraba en el puesto 42 de la general a 1h19:14 del líder, el español Enric Mas.

También este viernes se retiró al sufrir una caída en los primeros kilómetros el austriaco del Decathlon, Gregor Mühlberger, lugarteniente en el equipo francés de Felix Gall, tercero en la general y aspirante al título final.