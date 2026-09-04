Polideportivo
04 de septiembre de 2026 a la - 10:25

Pavel Sivakov, cuarta baja en el UAE

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Loja (Granada), 4 sep (EFE).- El francés Pavel Sivakov se ha retirado de la Vuelta en el trascurso de la decimotercera etapa que se disputa entre Almuñécar y Loja, por lo que deja al UAE con tan sólo 4 corredores en carrera.

Por EFE

Cuarte baja del UAE Team Emirates en las 13 jornadas disputadas en la Vuelta a España tras las de su líder, Tadej Pogacar -que portaba el maillot rojo cuando sufrió una caída en la octava etapa-, Pablo Torres y Jay Vine.

Sivakov se encontraba en el puesto 42 de la general a 1h19:14 del líder, el español Enric Mas.

También este viernes se retiró al sufrir una caída en los primeros kilómetros el austriaco del Decathlon, Gregor Mühlberger, lugarteniente en el equipo francés de Felix Gall, tercero en la general y aspirante al título final.