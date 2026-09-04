Viernes, 4 de septiembre de 2026

Redacción deportes. El Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, empieza este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres en el Autódromo Internacional de Monza.

Sevilla. Tras ganar sus tres primeros compromisos en LaLiga EA Sports, el Real Madrid persigue este viernes su cuarta victoria cuando se enfrente en Sevilla ante un Betis que, tras ganar sus dos primeros partidos, perdió por 5-2 en el último, en el campo del Levante.

Berlín. El Mundial femenino de baloncesto en Berlín echa andar con un duelo estelar, en el que Estados Unidos y China reeditan la final de Sídney 2022, mientras que Puerto Rico, única representante latinoamericana, se mide a Australia y las anfitrionas alemanas reciben a España. Por Julia López e Ivone Palenzuela.

Loja (Granada). La decimotercera etapa de La Vuelta a España se disputa este viernes sobre 192,8 kilómetros entre las localidades granadinas de Almuñécar y Loja, de 192,8 kilómetros, con un puerto de primera categoría y dos de segunda. Información de Carlos de Torres.

Redacción deportes. Las grandes estrellas del atletismo mundial como el pertiguista sueco Armand Duplantis, el vallista brasileño Alison Dos Santos, la mediofondista suiza Audrey Werro o la velocista dominicana Marileidy Paulino se dan cita el viernes y el sábado en el estadio Rey Balduino de Bruselas en las finales de la Liga Diamante.

- Finales de la Liga Diamante, en Bruselas (y 5).

- Entrenamientos libres 1 (10.30 a 11.30 GMT) y 2 (14.00 a 15.00 GMT) del Gran Premio de Italia, decimotercera cita del Mundial de F1. (FOTO)

- Mundial femenino, en Alemania (FOTO)(INFOGRAFÍA). Primera jornada. España-Alemania (15.45 GMT), Australia-Puerto Rico (9.30 GMT), EEUU-China (12.15 GMT).

- La Vuelta a España (hasta 13). 13ª etapa: Almuñécar-Loja, de 192,8 kilómetros. Información de Carlos de Torres (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 4ª jornada (FOTO): Betis-Real Madrid (19.00 GMT).

- Liga inglesa (jornada 3): Ipswich Town-Liverpool (19:00 GMT).

- Liga francesa (jornada 3): París Saint Germain-Mónaco (19:05 GMT).

- Liga italiana (jornada 3): Génova-Como (18:45 GMT).

- Sorteos de la fase de liga de la Liga de Campeones y la Copa de Europa femeninas.

- DP World Tour. Masters Europeo, en el club Crans-sur-Sierre de Crans Montana (Suiza) (hasta 6).

- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York (hasta 13). (FOTO)

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Redacción EFE Deportes