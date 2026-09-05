Alison dos Santos, Marileidy Paulino y Audrey Werro iluminan sus diamantes en Bruselas

El plusmarquista mundial de los 400 vallas, el brasileño Alison Dos Santos, se dio un 'paseo' en Bruselas al ganar con mucha autoridad, sacando alrededor de diez metros en meta a sus rivales. Ganó con un tiempo de 46.70, récord del mitin al mejorar los 47.51 del estadounidense André Philips que estaban vigentes desde el 5 de septiembre de 1986.

El velocista de Sao Joaquim da Barra, de 26 años, logró su cuarta victoria consecutiva en Bruselas y su tercer diamante tras los conseguidos en 2022 y 2024 anteriormente.

También se llevó gran parte de los focos la dominicana Marileidy Paulino, que, con un tiempo de 48.64, récord del mitin, logró su cuarto 'diamante' tras imponerse con autoridad en la final de los 400 metros lisos.

Paulino, gran dominadora de la distancia en los últimos años, sumó su victoria número 28 en el circuito. La 'Gacela del Caribe', con una mejor marca de la temporada de 48.48, no pudo repetir crono aunque no la hizo falta exprimirse al máximo para ganar con un tiempo de 48.64, mejorando el anterior récord del mitin que era de la estadounidense Sanya Richards-Ross con 48.83 desde el 4 de septiembre de 2009.

La dominicana fue muy superior a la segunda clasificada, la noruega Henriette Jaeger (49.20), y la jamaicana Nickisha Pryce (49.36), tercera.

Otra de las grandes protagonistas fue la suiza Audrey Werro, que ganó los 800 metros con 1:54.75, solo seis centésimas menos que la neerlandesa Femke Bol (1:54.81), en lo que volvió a ser un nuevo duelo entre dos de las mejores mediofondistas mundiales de la actualidad. La británica Keely Hodgkinson, campeona olímpica en París 2024, lesionada, no participó.

También brilló con luz propia Klaudia Kazimierska, que ganó la final de los 1.500 metros con 3:54.05, récord del mitin, récord nacional y mejor marca mundial del año. La polaca demostró su velocidad en los metros finales para imponerse a la keniana Dorcus Ewoi (3:54.72) y a la australiana Jessica Hull (3:54.73).

Los 3.000 obstáculos masculinos se los adjudicó el etíope Gemechu Godana con un crono de 8:08.67, por delante del plusmarquista mundial, el marroquí Soufiane El Bakkali (8:10.03), que sufrió su segunda derrota de la temporada tras perder también en Silesia el 23 de agosto.

Muy disputada fue la final de los 100 vallas femeninos, en los que la reciente plusmarquista mundial, la estadounidense Masai Russell, se impuso con un tiempo de 12.20 a la bahameña Devyne Charlton (12.33), que era su principal rival junto con la nigeriana Tobi Amusan (12.54), quinta.

La competición se cerrará con los 400 vallas, para los que el brasileño Alison Dos Santos, recientemente plusmarquista mundial con 45.80, es el principal favorito, sobre todo por la ausencia de su gran rival, el noruego Karsten Warholm.

cuarta victoria consecutiva en Bruselas, récord del mitin desde

La china Yan Ziyi, de 18 años, siguió su progresión con la victoria en la final de jabalina con una marca de 68,42 metros, récord del mitin, siendo muy superior a la japonesa Haruka Kitaguchi (65,44), segunda, y la colombiana Flor Denis Ruiz (64,07), tercera.

También logró la victoria con récord del mitin la jamaicana Rajindra Campbell, que lanzó la bola de peso hasta los 23,08 metros, plusmarca nacional. Segunda, muy lejos, se quedó la estadounidense Jordan Geist con 22,23.

Otro récord del mitin llegó sobre el foso en la final del triple salto masculino con el vigente campeón de Europa, el italiano de origen cubano Andy Hernández, que llegó hasta los 17,74 metros, 23 más que los 17,51 del veterano portugués Pedro Pichardo.

En la prueba 'reina' de la velocidad, los 100 lisos, la jamaicana Tina Clayton ganó con 10.93, siendo la única en bajar de los once segundos en la final. Segunda fue la británica Amy Hunt (11.06).

El bahreiní Birhanu Balew se impuso con récord del área en los 5.000 metros gracias a un tiempo de 12:45.70, más de un segundo menos que el burundés Egide Ntakarutimana.

También lograron el diamante la estadounidense Monae Nichols en longitud, su compatriota Kenneth Bednarek en los 200, el atleta de Sri Lanka Rumesh Tharanga Pathirage en jabalina, la estadounidense Hana Moll en pértiga y en altura la australiana Eleanor Patterson, que sorprendió a la ucraniana Yaroslava Mahuchikh.

Las finales de la Liga Diamante repartieron 2,24 millones de dólares, con premios individuales al ganador que oscilan entre los 60.000 y los 100.000, ya que no todas las disciplinas cotizan igual.