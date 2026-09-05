Buitrago: "Sabía que Brenner era más rápido que yo al esprint"

"Es duro asumirlo. Al final quería ganar la etapa. Hoy perdí y estuve muy cerca. Pero es eso, había un corredor más fuerte, que es Brenner, y lo felicito, y por mi parte, a seguir luchando", dijo en meta el ciclista bogotano.

Buitrago comentó la subida a La Pandera, donde vivió el duelo con el rival alemán, más rápido que él al esprint.

"Era una subida un poco rara, con aire de cara al principio. Nadie quería gastar. Después, en el tramo duro, fue donde quise intentar, y me fui, pero de nuevo arriba había viento de cara y muchos ataques. Yo creo que por televisión se debe haber visto bonito. Y al final ganó el más rápido. Sabía que el rival del Tudor iba a ser el más rápido al esprint. Decidí anticipar, pero no funcionó", concluyó.