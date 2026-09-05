En las tripas del torneo de pádel de Madrid: de la sala VAR al “confesionario” médico

El Movistar Arena se ha consolidado como sede de una prueba que moviliza a cientos de personas que trabajan entre las bambalinas del pabellón multiusos, con aforo para casi 15.000 espectadores.

La pista central, con su característica moqueta de color azul, es el símbolo del torneo. Dos planchas de madera la soportan y se completa con los paneles de cristal panorámico, cuyas juntas se untan de silicona para que el público tenga una visión más nítida.

“El cristal tiene un gran coeficiente de elasticidad para que con el choque de los jugadores no se rompa”, explica el director del torneo y de Operaciones de Esedos Padel, Fernando Álvarez, durante un recorrido para conocer las entrañas del evento.

Una de las tareas en las que la promotora de los eventos de Premier Padel en España se ha volcado más en las últimas ediciones es en que los jugadores se sientan lo más a gusto posible.

Con ese fin, disponen de un sala de acceso restringido, dotada con pantalla de televisión, sofás, comida, cafetera y bebidas, donde ultiman su preparación y se relajan.

“Todos los jugadores pasan por aquí. Lo que buscan es estar tranquilos. No piden ninguna extravagancia”, precisa Álvarez, quien revela que en la sala hay alguna ‘play station’ que sirve también como distracción.

Contigua a esa sala hay otra reservada para sus familiares y en la planta inferior, un gimnasio montado ex profeso para el torneo con el suelo de hierba sintética.

El espacio “más íntimo” es el del consultorio médico y la sala de los fisios, instalado en el camerino de los artistas que actúan en el Movistar Arena, que el jefe médico de Premier Padel, Alessio Gialli, compara con “el confesionario de la iglesia”.

“Cuando el jugador está en la camilla, va contando un poco de todo. Lo que se dice se queda aquí”, apunta Gialli, quien se enorgullece de haber conseguido convencer a los jugadores de que no usen su móvil mientras reciben el masaje.

Durante la competición, se hacen cerca de 600 tratamientos de recuperación tras los partidos y se atienden lesiones y otros problemas médicos, con un registro de los medicamentos que toma cada jugador.

También es el lugar donde se llevan a cabo los controles de orina que pudiera determinar la Agencia Mundial Antidopaje, incorporados al pádel desde el pasado año en su aspiración de ser olímpico.

Otro de los habitáculos reservados es el del videoarbitraje, al que solo acceden el árbitro de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y el técnico que le ayuda con las cámaras.

“La tecnología y el funcionamiento es como el VAR del fútbol”, detalla Bárbara, encargada de la producción audiovisual.

La pista central cuenta con once cámaras, entre ellas, la máster que ofrece el enfoque general de la cancha. Todas las imágenes se envían al centro operativo de Lisboa, luego a Londres y desde la capital británica se distribuye a las televisiones que tienen los derechos de Premier Padel.

“Son doce o trece horas en directo. No paramos”, resalta la responsable de la señal televisiva.

En el caso de España, la emisión corresponde a Movistar Plus, aunque “sin personalización”, matiza su director de Deportes, Julio Morales, lo que supone que la narración y los comentaristas de los partidos corren a cargo de Premier Padel.

El otro punto neurálgico a nivel audiovisual es la sala desde la que se distribuyen todas las señales del pabellón, como la iluminación y la información de las pantallas y del ‘jumbotron’, el videomarcador gigante de cuatro caras que cuelga del techo.

Otra de las zonas que ha experimentado mayor crecimiento es la de hospitalidad, reservada a autoridades, patrocinadores y gente VIP y donde “se toman muchas decisiones” en un ambiente informal, según Álvarez.

También a ido a más el número de famosos que asisten como espectadores atraídos por uno de los deportes de moda.

“No los perseguimos, pero cada vez tenemos más. Están los que se suman por primera vez y los que repiten”, se congratula el directivo de la promotora.

El torneo no solo se juega en el pabellón multiusos, sino también en su exterior, donde hay instalada una pista para que la gente pueda ponerse en la piel de sus ídolos y una zona de aficionados con casetas comerciales.