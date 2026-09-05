Enric Mas: "La estrategia ha sido perfecta"

"Fue una estrategia de equipo perfecta. Creo que la ejecutamos muy bien. Mantuvimos la escapada entre cuatro y seis minutos por delante; y teníamos a dos corredores, Castrillo y García Pierna en cabeza. Sabíamos que era una buena subida para Félix Gall y también para Primoz Roglic, pero tenía fe en mis dos compañeros de equipo en cabeza, así que fuimos a por todas", comentó Mas en la meta jienense.

Tras destacar el trabajo de todo el Movistar, admitió que fue "con el gancho" cuando tiró de él su compañero Raúl García Pierna.

"Al final funcionó todo increíblemente bien. Casi pierdo contacto cuando García Pierna aceleró en el final. Yo iba con el gancho, al límite, él es un corredor increíblemente fuerte. Lo estaba dando todo. Vio que Primoz perdía contacto, así que lo dimos todo hasta la meta".

Mas reforzó el liderato con 2.06 minutos sobre Felix Gall, ahora segundo y 2.10 respecto al esloveno Primoz Roglic.

"La ventaja respecto a Roglic da tranquilidad, siempre es importante sacar tiempo. Me vi bien y ataqué. Con buenas piernas la mente funciona mejor. Siempre es importante estar bien física y mentalmente, en el deporte y en la vida en general",

Mas aseguró que no está sintiendo especialmente la presión de llevar el maillot rojo de líder, aunque es partidario de evitar un exceso de confianza.

"Siempre se siente algo de presión, de responsabilidad, una mezcla de todo. Falta una semana, todo puede pasar, pero estoy contento, iré día a día, y me siento orgulloso del trabajo de todos".

Respecto al calor y el recorte de la etapa debido a las altas temperaturas previstas, Mas comentó que cuenta con la "ventaja" de haber nacido en Mallorca y haberse criado en condiciones de altas temperaturas habituales.

"Yo también noto el calor, pero he nacido en Mallorca y desde pequeño he pasado horas y horas al sol. Cuando hace frío me perjudica y les beneficia a otros. Es así", concluyó.