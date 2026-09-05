La española Natalia Muñoz y el argentino Matías Dell Olio reinan en skate en Barcelona

La gaditana, que debutó en los Juegos Olímpicos de París 2024 con tan solo 15 años, revalidó el título conquistado el año pasado tras imponerse en una final en la que compartió podio con las hermanas catalanas Daniela e Ivet Terol.

Muñoz dominó la final femenina con una puntuación de 81,57 puntos, suficiente para superar a Daniela Terol, campeona del Extreme Barcelona en 2018 y 2023 y también olímpica, que fue segunda con 79,30 puntos. Su hermana Ivet completó el podio con 72,15.

En categoría masculina, el argentino Matías Dell Olio sucedió a su compatriota Mauro Iglesias como campeón del Extreme Barcelona. El skater de Mar del Plata, finalista en los Juegos Olímpicos de París 2024, se llevó el oro con 121,66 puntos, apenas 69 centésimas por delante del brasileño Abner Pietro, que obtuvo 120,97. El también argentino Nacho Lima fue tercero con 119,62.

La competición masculina contó asimismo con la participación del español Danny León, olímpico en Tokio 2020 y París 2024.

El 'skateboarding' Street fue uno de los principales focos de atención de un sábado cargado de actividad en el Parc del Fòrum, que también acogió las pruebas de BMX Freestyle Park, Scootering y Basket 3x3, además del estreno de Synkro Race, una competición de fitness híbrido por parejas en la que participan 400 participantes.

El Extreme Barcelona afronta esta edición con el objetivo de superar los 32.500 espectadores que acudieron el año pasado al Parc del Fòrum y consolidar un festival que, 18 años después de su nacimiento, mantiene su apuesta por la evolución de los deportes urbanos y por reforzar su proyección internacional.