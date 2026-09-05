La prensa marroquí ve como "politización del deporte" la visita de De la Fuente a Ceuta

La visita institucional de Louzán y De la Fuente se produjo este viernes con motivo de la llegada a Ceuta del trofeo de campeón del mundo y fue presentada como un gesto de "apoyo" a sus habitantes ante la crisis provocada por la entrada de miles de personas el pasado 30 de julio. Para varios medios marroquíes, la visita trasciende el carácter estrictamente deportivo.

El medio deportivo marroquí Almontakhab considera que la visita a Ceuta, que califica de "ocupada", "encierra unas delicadas dimensiones políticas" que van más allá de lo deportivo, y la sitúa en lo que considera como "un mensaje con múltiples connotaciones en el contexto de la geopolítica deportiva entre Marruecos y España".

El mismo medio plantea interrogantes sobre la compatibilidad de esta visita con la "asociación estratégica" entre Marruecos, España y Portugal, que organizan conjuntamente el Mundial de 2030.

"Mientras que la organización conjunta debería, en principio, reforzar los valores de buena vecindad, asociación y respeto mutuo, iniciativas de este tipo, consideradas provocadoras, enturbian el espíritu deportivo y convierten a las instituciones futbolísticas españolas en una herramienta al servicio de las disputas sobre soberanía e historia", se lee en el artículo.

La misma lectura hicieron otros medios, como el portal marroquí Al3omk.com, que tituló uno de sus artículos "La visita del seleccionador español a Ceuta aviva el debate sobre la politización del deporte en plena crisis migratoria" y recogió las críticas de quienes consideran la visita un ejemplo del "uso del deporte al servicio de intereses políticos".

La visita de De la Fuente y Louzán también tuvo eco en el medio marroquí Le360 que calificó el viaje de "cargado de simbolismo" y que, a su juicio, "termina por hacer saltar por los aires la frontera entre el fútbol y la política".

Según el mismo medio francófono, la visita de los responsables del fútbol español se produjo "en plena campaña para arrebatar a Casablanca la final del Mundial (de 2030)".