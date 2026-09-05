Marileidy Paulino conquista con autoridad su cuarto 'diamante'

Paulino, gran dominadora de la distancia en los últimos años, sumó su victoria número 28 en el circuito y logró su cuarto diamante tras los obtenidos en 2022, 2023 y 2024.

La 'Gacela del Caribe', con una mejor marca de la temporada de 48.48, no pudo repetir crono aunque no la hizo falta exprimirse al máximo para ganar con un tiempo de 48.64, mejorando el anterior récord del mitin que era de la estadounidense Sanya Richards-Ross con 48.83 desde el 4 de septiembre de 2009.

La dominicana fue muy superior a la segunda clasificada, la noruega Henriette Jaeger (49.20), y la jamaicana Nickisha Pryce (49.36), tercera.

"Es la cuarta vez que gano la Liga Diamante y eso siempre es especial. He trabajado muy duro y esperaba volver a bajar de los 48 segundos esta temporada, como hice en Tokio el año pasado. He sido muy regular este año y no he perdido ninguna competición. Hoy estoy contenta con mi tiempo porque hacía un poco de frío para correr", dijo Paulino al terminar la carrera.