Pogacar no correrá más esta temporada y amplía contrato con el UAE hasta 2032

Tras su operación en Barcelona y recibir el alta médica el pasado lunes, día 2, Pogacar y el UAE han decidido que "no regresará a las carreras esta temporada" con el fin de "concentrarse plenamente en su recuperación y rehabilitación", informa la escuadra emiratí en un comunicado.

"En este momento, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita", asegura el pentacampeón del Tour de Francia, de 27 años.

La decisión de Pogacar supone que no podrá aspirar a su tercer maillot arcoiris consecutivo en el Mundial de Montreal (Canadá) que tendrá lugar el próximo día 27.

Tampoco podrá defender su título en el Europeo en Lubliana (Eslovenia) el 4 de octubre, ni participar en el Giro de Lombardía seis días después.

"Mejórate pronto, Tadej. Te veremos de vuelta en 2027", reza el mensaje de su equipo, donde desvela la extensión de su contrato dos temporadas más.

Pogacar valoró su continuidad en la escuadra de Emiratos Árabes Unidos, a la que llegó en 2019: "Desde el principio, este equipo ha sido como un hogar para mí. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y hemos compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato".

"Todavía hay mucho que quiero lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y emocionado por lo que podemos seguir construyendo juntos", añade el ciclista esloveno.

En octubre de 2024, Pogacar renovó hasta 2030 y ahora prolonga su compromiso con el mejor equipo del mundo en la actualidad, por lo que en caso de cumplirá, habrá estado enrolado catorce temporadas.

Después de ganar su quinto Tour, el esloveno se marcó el reto de obtener su primera Vuelta a España, con lo que habría completado las tres grandes tras conquistar el Giro de Italia en 2024.

Pero su caída en la octava etapa, cuando era líder destacado de la ronda española, vio frustrado su objetivo de seguir sumando méritos para ser el corredor más laureado de la historia, en el pulso que mantiene con el belga Eddy Merckx, gran dominador del ciclismo en los años 60 y 70 del pasado siglo.

Tras ser operado en Barcelona, el líder del UAE regresó a su domicilio en Mónaco para proseguir su recuperación bajo la supervisión del servicio médico de su equipo.

A consecuencia de la caída, Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, otra fractura cervical estable de la vértebra C7 y múltiples abrasiones.