Pogacar renueva contrato hasta 2032 y da por terminada la temporada

"El equipo UAE Team Emirates-XRG se complace en anunciar que Tadej Pogačar ha extendido su contrato con el equipo hasta el final de la temporada 2032, reafirmando así el compromiso a largo plazo entre el equipo y uno de los ciclistas más destacados de su generación", dice un comunicado del conjunto emiratí.

Según el equipo , "Pogačar ha sido una pieza fundamental del equipo desde su incorporación en 2019, creciendo junto a la organización y logrando algunos de los mayores éxitos en la historia de este deporte"

Pogacar, quien se recupera de la intervención quirúrgica de clavícula, mostró su satisfacción por el compromiso recién renivado.

"Desde el principio, en este equipo me he sentido como en mi hogar. Hemos crecido juntos a lo largo de los años y compartido momentos increíbles, por lo que estoy muy feliz de extender mi contrato hasta 2032", señala Pogacar.

El doble campeón mundial se muestra agradecido al UAE, con cuy maillot espera abrillantar aún más su palmarés.

"Aún tengo mucho por lograr en este deporte y creo que este es el lugar adecuado para hacerlo. Estoy muy agradecido por la confianza que el equipo ha depositado en mí y entusiasmado por lo que podemos seguir construyendo juntos", añade-

"No quería terminar así la temporada"

El equipo también confirmó que Tadej Pogacar no volverá a competir durante el resto de la temporada 2026 tras su caída en la Vuelta a España.

"No es así como quería que terminara mi temporada. Ahora mismo, lo más importante es recuperarme bien y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita. Ha sido una temporada con muchos momentos especiales y estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Ahora me centraré en recuperarme, apoyar a mis compañeros desde casa y volver el año que viene listo para lo que venga", comentó.

Tras consultar con el personal médico y de rendimiento del equipo, el UAE ha decidido priorizar su recuperación y rehabilitación, dándole el tiempo necesario para recuperarse por completo sin fijar una fecha para su regreso a la competición.

"Tadej está progresando bien tras la cirugía y estamos muy satisfechos con su recuperación hasta el momento”. Sin embargo, dada la combinación de sus lesiones —la conmoción cerebral, la fractura cervical estable C7 y la fractura abierta de clavícula—, hemos decidido, junto con Tadej, que no volverá a competir esta temporada", señaló el doctor Adrian Rotunno.

El médico explicó que "desde el punto de vista médico, su salud es primordial, y la prioridad ahora es permitir que cada una de estas lesiones sane por completo y que progrese en su rehabilitación de forma controlada".

"Tanto la fractura de clavícula como la cervical, tras la operación, requerirán un periodo de rehabilitación estructurado. Igualmente importante es que progrese cuidadosamente a través de un protocolo gradual de recuperación de la conmoción cerebral, con monitorización neurológica continua. Solo cuando esté médicamente recuperado y físicamente preparado, se le podrá autorizar a aumentar gradualmente la carga de entrenamiento", añadió.

Rotunno dijo que "no tiene sentido acelerar ese proceso solo para cumplir con una fecha límite de competición. Eliminar la presión permite a Tadej centrarse por completo en su recuperación, con el objetivo de volver a entrenar y competir al máximo cuando esté completamente listo".

Por su parte, Mauro Gianetti, director del Equipo y CEO, se mostró partidario de garantizar la recuperación de Pogacar.

"Tras su accidente, no hay ninguna presión para que Tadej regrese a la competición este año. Su salud y recuperación son la prioridad. Ha dado muchísimo durante toda la temporada y ahora lo correcto es que se tome el tiempo necesario para recuperarse por completo. Esperamos tenerlo de vuelta con nosotros cuando esté listo".