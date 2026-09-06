Albirrojos debutan contra Canadá en el Mundial C15 de salonismo, en Itapúa

Paraguay buscará ser profeta en casa en el Mundial C15 de fútbol de salón, iniciando el camino al título frente a Canadá, este lunes.

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Participan de la cita ecuménica 12 selecciones, que se encuentran distribuidas en tres series:

Grupo A: Paraguay, México, Canadá y Chile;

Grupo B: Colombia, Uruguay, Australia y Argentina;

Grupo C: Brasil, Cataluña, Estados Unidos y Bolivia.

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El representativo albirrojo jugará este lunes, desde las 21:00, en el polideportivo Municipal Tupa Ra’y de Carmen del Paraná, sede principal.

Cartelera inaugural

Los partidos correspondientes a la fecha inaugural, son:

Sede Carmen del Paraná

17:00 horas México-Chile-Serie A

18:00 horas Cataluña-Bolivia-Serie C

19:00 horas Brasil-EE.UU- Serie C

20:00 horas Actos inaugurales

21:00 horas Paraguay-Canadá-Serie A

Sede Coronel Bogado - Serie B

18:00 horas Colombia-Australia

19:00 horas Inauguración

20:00 horas Uruguay-Argentina

Seleccionado de Paraguay

El seleccionado albirrojo está conformado por: Amílcar Candia, Mateo Espínola, Benjamín Torres, Juan Manuel Ayala, Dastan Neumann, Gahel Vázquez, Emerson Pérez, Santiago Resquín, Dylan Roa, Benjamín Insfrán, Mauricio Torres, Facundo Barreto y Kevin Benítez.

Cuerpo técnico: Entrenador Juan Alcaraz; Asistente 1: Alfredo Gavilan, Asistente 2: Gabriel Viveros; Preparador Físico Renato Chaparro; Médico: Dr. José Mereles; Kinesiólogo: Raúl Amarilla.

Coordinador: Alcides González.