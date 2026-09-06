Polideportivo
06 de septiembre de 2026 a la - 17:16

Albirrojos debutan contra Canadá en el Mundial C15 de salonismo, en Itapúa

La selección paraguaya C15 que participará del Mundial de la categoría que se disputará desde este lunes en el Sur del país.
La selección paraguaya C15 que participará del Mundial de la categoría que se disputará desde este lunes en el Sur del país.

El combinado paraguayo jugará contra Canadá en la jornada inaugural de la Copa del Mundo de Fútbol de Salón C15, que arrancará este lunes, con la participación de 12 selecciones. El certamen tiene como sede principal Carmen del Paraná y como subsede Coronel Bogado.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Paraguay buscará ser profeta en casa en el Mundial C15 de fútbol de salón, iniciando el camino al título frente a Canadá, este lunes.

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Participan de la cita ecuménica 12 selecciones, que se encuentran distribuidas en tres series:

Grupo A: Paraguay, México, Canadá y Chile;

Grupo B: Colombia, Uruguay, Australia y Argentina;

Grupo C: Brasil, Cataluña, Estados Unidos y Bolivia.

El representativo albirrojo jugará este lunes, desde las 21:00, en el polideportivo Municipal Tupa Ra’y de Carmen del Paraná, sede principal.

Cartelera inaugural

Los partidos correspondientes a la fecha inaugural, son:

Sede Carmen del Paraná

17:00 horas México-Chile-Serie A

18:00 horas Cataluña-Bolivia-Serie C

19:00 horas Brasil-EE.UU- Serie C

20:00 horas Actos inaugurales

21:00 horas Paraguay-Canadá-Serie A

Sede Coronel Bogado - Serie B

18:00 horas Colombia-Australia

19:00 horas Inauguración

20:00 horas Uruguay-Argentina

Seleccionado de Paraguay

El seleccionado albirrojo está conformado por: Amílcar Candia, Mateo Espínola, Benjamín Torres, Juan Manuel Ayala, Dastan Neumann, Gahel Vázquez, Emerson Pérez, Santiago Resquín, Dylan Roa, Benjamín Insfrán, Mauricio Torres, Facundo Barreto y Kevin Benítez.

Cuerpo técnico: Entrenador Juan Alcaraz; Asistente 1: Alfredo Gavilan, Asistente 2: Gabriel Viveros; Preparador Físico Renato Chaparro; Médico: Dr. José Mereles; Kinesiólogo: Raúl Amarilla.

Coordinador: Alcides González.