Albirrojos debutan contra Canadá en el Mundial C15 de salonismo, en Itapúa

Paraguay buscará ser profeta en casa en el Mundial C15 de fútbol de salón, iniciando el camino al título frente a Canadá, este lunes.
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Participan de la cita ecuménica 12 selecciones, que se encuentran distribuidas en tres series:
Grupo A: Paraguay, México, Canadá y Chile;
Grupo B: Colombia, Uruguay, Australia y Argentina;
Grupo C: Brasil, Cataluña, Estados Unidos y Bolivia.
El representativo albirrojo jugará este lunes, desde las 21:00, en el polideportivo Municipal Tupa Ra’y de Carmen del Paraná, sede principal.
Cartelera inaugural
Los partidos correspondientes a la fecha inaugural, son:
Sede Carmen del Paraná
17:00 horas México-Chile-Serie A
18:00 horas Cataluña-Bolivia-Serie C
19:00 horas Brasil-EE.UU- Serie C
20:00 horas Actos inaugurales
21:00 horas Paraguay-Canadá-Serie A
Sede Coronel Bogado - Serie B
18:00 horas Colombia-Australia
19:00 horas Inauguración
20:00 horas Uruguay-Argentina
Seleccionado de Paraguay
El seleccionado albirrojo está conformado por: Amílcar Candia, Mateo Espínola, Benjamín Torres, Juan Manuel Ayala, Dastan Neumann, Gahel Vázquez, Emerson Pérez, Santiago Resquín, Dylan Roa, Benjamín Insfrán, Mauricio Torres, Facundo Barreto y Kevin Benítez.
Cuerpo técnico: Entrenador Juan Alcaraz; Asistente 1: Alfredo Gavilan, Asistente 2: Gabriel Viveros; Preparador Físico Renato Chaparro; Médico: Dr. José Mereles; Kinesiólogo: Raúl Amarilla.
Coordinador: Alcides González.