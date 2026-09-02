Polideportivo
02 de septiembre de 2026 a la - 22:57

Los albirrojos viajan a la sede del Mundial C15 de salonismo

Ceremonia de embanderamiento de la selección paraguay que participará desde el lunes en el Mundial C15 de Fútbol de Salón "Itapúa 2026".
Ceremonia de embanderamiento de la selección paraguay que participará desde el lunes en el Mundial C15 de Fútbol de Salón "Itapúa 2026".

Este miércoles se realizó un acto protocolar tradicional para despedir a la delegación paraguaya que apresta maletas para el Sur del país, a fin de participar del Mundial C15 de Fútbol de Salón “Itapúa 2026″, que arranca el lunes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

En un acto que tuvo lugar en el salón de eventos de la Residencia Deportiva Jacarandá de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, se realizó la ceremonia de abanderamiento de la selección que participará en el Mundial de Menores de 15 años.

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En el acto se encontraban presentes, además del plantel albirrojo, autoridades encabezadas por Rolando Alarcón y Juan Gamarra, titulares de la Asociación Mundial y la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, respectivamente.

Este jueves viaja la selección rumbo a la sede de la cita ecuménica, a Carmen del Paraná que será el principal escenario, mientras Coronel Bogado será la subsede.

Las selecciones participantes son 12, distribuidos en tres series:

Grupo A: Paraguay, México, Canadá y Chile;

Grupo B: Colombia, Uruguay, Australia y Argentina;

Grupo C: Brasil, Cataluña, Estados Unidos y Bolivia.

El debut guaraní será el lunes, enfrentando a Canadá. Los demás cotejos de la fecha inaugural lo protagonizarán: México vs. Chile; Colombia vs. Australia, Uruguay vs. Argentina; Brasil vs. Estados Unidos y Cataluña vs. Bolivia.

* Plantel albirrojo: Los jugadores que componen el seleccionado paraguayo son:

Amílcar Candia

Mateo Espínola

Benjamín Torres

Juan Manuel Ayala

Dastan Neumann

Gahel Vázquez

Emerson Pérez

Santiago Resquín

Dylan Roa

Benjamín Insfrán

Mauricio Torres

Facundo Barreto

Kevin Benítez

Cuerpo Técnico: Coach Juan Alcaraz, Asistente: Alfredo Gavilán, Asistente: Gabriel Viveros, Preparador Físico: Renato Chaparro, Médico: Dr. José Mereles, Kinesiólogo: Raúl Amarilla. Coordinador: Alcides González.