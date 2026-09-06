Aroldis Chapman logra 400 salvamentos y hace historia con Boston

Chapman preservó este domingo la victoria de su equipo por 3-1 sobre los Orioles de Baltimore al conseguir el histórico out número 27, ponchando a Christian Encarnación-Strand con una recta fulminante de 101 mph, sellando de paso una barrida de cuatro juegos.

Antes de asegurar el salvamento número 400, había permitido un sencillo de Pete Alonso con un out en la novena entrada.

Con este logro, Chapman se sitúa en un selecto grupo junto a leyendas de la talla de Mariano Rivera (652), Trevor Hoffman (601), Kenley Jansen (493), Lee Smith (478), Craig Kimbrel (441), el venezolano Francisco Rodríguez (437), John Franco (424) y Billy Wagner (422).

De este exclusivo club, cuatro ya pertenecen al Salón de la Fama (Rivera, Hoffman, Smith y Wagner) y dos se mantienen activos junto al cubano (Jansen y Kimbrel)

La hazaña no es cualquier cosa tomando en cuenta las dificultades que atravesó el relevista entre 2022 y 2024, cuando el zurdo cubano enfrentó problemas de comando y trabajaba más como preparador que como cerrador, señala una publicación la organización de las Grandes Ligas de Béisbol, MLB, en inglés).

Chapman perdió el puesto de cerrador de los Yanquis a mediados de mayo del 2022.

La publicación detalla que durante esas tres temporadas, en las que lanzó para cuatro equipos diferentes, acumuló 29 salvamentos, 14 cuando tuvo la oportunidad de cerrar juegos con los Piratas al final de la temporada de 2024, mientras David Bednar tenía dificultades.

Su carrera profesional dio un vuelco drástico al firmar con los Medias Rojas antes de la temporada del 2025.

Fue cuando revitalizó su juego enfocándose en atacar la zona de strike, recuperando el puesto de cerrador desde los entrenamientos de primavera y consiguiendo ser convocado al Juego de Estrellas en sus dos últimas campañas con Boston.

Ya una vez recuperado su dominio, el lanzador cubano empezó a darle vueltas a la cifra de 400 salvamentos.

"Sí, creo que el año pasado, con la temporada que tuve, empecé a pensar en esa meta y en ese número. Hasta ese momento, no había sido cerrador (a tiempo completo) desde el 2022. Así que tener la oportunidad de cerrar juegos y de tener una buena temporada fue cuando pensé que llegar a 400 era posible", dijo Chapman.

Con sus 38 años de edad, Chapman continúa como una fuerza dominante, y pese a que ya no lanza por encima de las 100 mph de forma tan regular sigue promediando 98 mph con su sinker y 97 mph con su recta

Tambíén superó en el arranque de esta temporada al legendario Hoyt Wilhelm como el relevista con más ponches en la historia de las Grandes Ligas.

El cubano mantiene el mismo enfoque de juego en entradas extras o juegos empatados que en situaciones de salvamento tradicionales.

"Eso es prácticamente (lo mismo) que salvar el juego", explicó el lanzador acerca de su disponibilidad para cualquier situación.

"Quizás no en las estadísticas -añade-, pero le acabas de dar a tu equipo la oportunidad de ganar, así que tienes la misma mentalidad, como se fueras a cerrar el juego. Simplemente estar listo para cualquier oportunidad en la que el equipo me necesite".