Balonmano Torrelavega ficha al brasileño Luis Filipi para su programa de jóvenes talentos

A sus 20 años, con 1,83 de altura y 80 kilos, Filipi es un primera línea "muy polivalente, que puede jugar en todas las posiciones, siendo diestro", según ha destacado el técnico del Bathco BM Torrelavega, Jacobo Cuétara, en un comunicado.

El técnico ha valorado que el jugador "ha explotado esta temporada siendo el jugador más valioso del Campeonato Brasileño de Clubes", además de haber participado este verano en el Campeonato del Mundo Universitario, donde la selección brasileña acabó subcampeona.

Formado en el Giuliano Esporte Clube, club del barrio de Gurupi en la ciudad de Teresina, capital del estado de Piauí, Filipi también es internacional junior con la selección brasileña.

Cuétara ha valorado la llegada del joven jugador brasileño a la academia del club torrelaveguense, donde ha confiado en que desarrolle durante unos años todo su potencial para poder llegar a formar parte del primer equipo.

El programa de talentos es una de las iniciativas que desarrollará la Fundación Balonmano Torrelavega, recientemente creada y que permitirá al club incorporar talento nacional e internacional.