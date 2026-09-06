Buitrago: "Hay dos etapas claves esta semana, sobre todo la del sábado"

"Estoy muy contento de que mañana sea día de descanso. Personalmente, lo necesito mucho, y así estaremos listos para la última semana. Creo que tener una ventaja de 29 puntos nunca es suficiente, sabiendo lo que queda por hacer", explicó en meta el ciclista bogotano.

Para la semana decisiva la Vuelta ofrece dos grandes etapas de montaña, el viernes en Peñas Blancas y el sábado jornada reina en Collado del Alguacil, final inédito.

"Hay dos etapas clave en esta Vuelta, y la del sábado otorga casi 50 puntos. Tenemos que recuperarnos bien, ser muy inteligentes y defendernos hasta el final".

"Sin duda, mi objetivo es ganar una etapa, y lo intentaré de nuevo en esta última semana. Ganar una etapa sería la guinda del pastel, especialmente con este maillot", concluyó.