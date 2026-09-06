Enric Mas: "Muchos nos pusimos de acuerdo para recortar la etapa por el calor"

"Con el tema del calor nos pusimos muchos de acuerdo y es de agradecer a la organización que tomara la decisión de recortar el recorrido. Hubo una reunión de 3 corredores, pero estuve al margen porque tenía que centrarme en lo que viene estos días", explicó Mas en meta.

Mas comentó que la etapa en Córdoba "la ganó quien la tenía que ganar, y si hubiese tenido la etapa 80 km más también hubiera ganado".

El ciclista balear se mostró contento con el hecho de portar el maillot rojo en la carrera que más éxito le ha dado.

"La verdad es que me gusta mucho correr en España. Siento mucho apoyo de la gente y espero que siga así hasta Granada. Llevar el maillot rojo siempre es especial, esta es mi carrera, la que más me gusta de todo el año", señaló.

Respecto a la etapa de transición con final en Córdoba, Mas destacó el buen funcionamiento de la estrategia del equipo.

"Para ser sincero, uno de nuestros planes era dejar escapar a la fuga y que Visma y Cofidis controlaran hasta la meta. Eso fue hasta que Wout van Aert atacó en el esprint intermedio. No todo ha salido como queríamos desde el domingo pasado, pero casi todo ha estado bajo control, así que estoy contento", explicó.