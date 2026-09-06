Polideportivo
06 de septiembre de 2026 a la - 16:17

Interescuela de la Asocab para celebrar un aniversario mas de la entidad

Autoridades de la Asocab junto al semillero del hipismo, en el concurso en conmemoración del aniversario de la asociación, en el Acá Carayá.
Autoridades de la Asocab junto al semillero del hipismo, en el concurso en conmemoración del aniversario de la asociación, en el Acá Carayá.

El sábado se desarrolló el Concurso Aniversario de la Asociación de Oficiales de Caballería (Asocab), con buena cantidad y calidad de amazonas y jinetes, quienes se esmeraron en demostrar sus cualidades en la pista de césped del RC4 Acá Carayá.

Por ABC Color

Nada mejor que celebrar un aniversario mas del Club Hípico Asociación de Oficiales de Caballería con una jornada de saltos en el Acá Carayá.

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La organización resaltó la gran cantidad de participantes del semillero en la categoría Mini Escuela, con mas de 40 amazonas y jinetes.

Violeta Báez de la casa homenajeada se destacó en la categoría Abierta 1.10 metros, sobre el lomo de Holly.

Los resultados

Categoría Abierta 1.10 metros: Campeona Violeta Báez con Holly de la Asocab, 2° Tte. 1° Juan Melgarejo con Fogo del Club Hípico San Jorge y 3° Josua Báez con Rudolf del Acá Carayá;

Categoría Abierta 1.00 metro: 1° Hugo Domínguez con Rosinante del San Jorge, 2ª Giuliana Tewes con Old Dream del Acá Carayá y 3° Ronald Bernal con Ysyry del San Jorge;

Escuela 0.90: 1ª Nuvia Figueredo con Zaimén del Acá Carayá, 2ª Florencia Wiedemann con Ígor de la Asocab y 3° Néstor Aquino con Norteño del San Jorge;

Escuela 0.80: 1ª Aslin Cometo con Kimi del Acá Carayá, 2ª Mariana Babuglia con Objetion del Acá Carayá y 3° Tte. 1° Juan Carlos Melgarejo con Cherry del San Jorge;

Escuela 0.70: 1ª Ameli Domecq con Caramelo de la Escuela Paraguaya de Equitación, 2ª Ahinoa Mendoza con Zeus del Horse King Equitación y 3ª Ana Paula Avilés;

Ameli Domecq, ganadora de la categoría 0.70 metro, junto a su madre y abuela, luego de recibir su trofeo de campeona.
Ameli Domecq, ganadora de la categoría 0.70 metro, junto a su madre y abuela, luego de recibir su trofeo de campeona.

Escuela 0.60: 1° Marcos Barbe con Aquiles de la Asocab, 2ª Guadalupe González con Herodes de la Escuela Paraguaya de Equitación y 3ª Sofía Ade con Comisaria del Acá Carayá.