Interescuela de la Asocab para celebrar un aniversario mas de la entidad

Nada mejor que celebrar un aniversario mas del Club Hípico Asociación de Oficiales de Caballería con una jornada de saltos en el Acá Carayá.

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La organización resaltó la gran cantidad de participantes del semillero en la categoría Mini Escuela, con mas de 40 amazonas y jinetes.

Violeta Báez de la casa homenajeada se destacó en la categoría Abierta 1.10 metros, sobre el lomo de Holly.

Los resultados

Categoría Abierta 1.10 metros: Campeona Violeta Báez con Holly de la Asocab, 2° Tte. 1° Juan Melgarejo con Fogo del Club Hípico San Jorge y 3° Josua Báez con Rudolf del Acá Carayá;

Categoría Abierta 1.00 metro: 1° Hugo Domínguez con Rosinante del San Jorge, 2ª Giuliana Tewes con Old Dream del Acá Carayá y 3° Ronald Bernal con Ysyry del San Jorge;

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Escuela 0.90: 1ª Nuvia Figueredo con Zaimén del Acá Carayá, 2ª Florencia Wiedemann con Ígor de la Asocab y 3° Néstor Aquino con Norteño del San Jorge;

Escuela 0.80: 1ª Aslin Cometo con Kimi del Acá Carayá, 2ª Mariana Babuglia con Objetion del Acá Carayá y 3° Tte. 1° Juan Carlos Melgarejo con Cherry del San Jorge;

Escuela 0.70: 1ª Ameli Domecq con Caramelo de la Escuela Paraguaya de Equitación, 2ª Ahinoa Mendoza con Zeus del Horse King Equitación y 3ª Ana Paula Avilés;

Escuela 0.60: 1° Marcos Barbe con Aquiles de la Asocab, 2ª Guadalupe González con Herodes de la Escuela Paraguaya de Equitación y 3ª Sofía Ade con Comisaria del Acá Carayá.