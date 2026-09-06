Noskova supera a Kostyuk y alcanza los cuartos de final del US Open

La checa Noskova, que ha pasado bastante desapercibida en Nueva York a pesar de haber ganado Wimbledon, venció a Kostyuk por 7-5, 5-7 y 6-4, sellando finalmente la victoria en su sexto punto de partido cuando Kostyuk falló una devolución de revés.

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“Estoy más que aliviada”, dijo Noskova tras confirmar su pase a cuartos de final contra la dos veces campeona defensora, Aryna Sabalenka. “Este partido fue muy duro, más emocionalmente que físicamente”.

Tras un primer set muy disputado, Noskova, sexta cabeza de serie, parecía encaminada a una victoria relativamente sencilla, ya que dispuso de dos puntos de partido cuando sacaba para ganar el segundo set con una ventaja de 5-4.

Pero Kostyuk, que ha ganado dos títulos en 2026, conectó un golpe de derecha ganador en el primero y salvó el segundo enviando la pelota a Noskova, que estaba en la red y no pudo controlar la volea.

Aprovechando el impulso y el ruidoso apoyo del público en el estadio Louis Armstrong, Kostyuk ganó los dos juegos siguientes para forzar un tercer set.

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En el tercer set, el checo logró un quiebre clave con el marcador 3-3.

Pero con Noskova al servicio con el marcador 5-4, Kostyuk salvó tres puntos de partido más, pero no pudo devolver un potente saque de Noskova, quien cayó de rodillas tras finalizar finalmente el partido de dos horas y 27 minutos.

Noskova hizo una pausa para ir al baño después del segundo set, al igual que lo hizo en la final de Wimbledon contra su compatriota checa Karolina Muchova, cuando también se vio envuelta en un tercer set tras desperdiciar puntos de partido.

“Tuve que abandonar la cancha. Había mucho ruido, pero obviamente tenía que volver a empezar. Tenía que concentrarme de nuevo, dejarlo atrás, lo cual no fue nada fácil”, dijo Noskova.

“Lo más importante siempre es recuperarse mentalmente después de oportunidades como esta, ya sea en Wimby o aquí”.

Tras el partido, Kostyuk declaró que había estado jugando con una lesión en la muñeca derecha y que planeaba hacerse una resonancia magnética ahora que el torneo había terminado.

“No estaba 100% segura”, dijo Kostyuk, quien sonrió en las últimas etapas del segundo set cuando el público “empezó a enloquecer” al salvar puntos de partido.

“Nunca había tenido a todo el estadio vitoreándome así, y el ruido era ensordecedor. Quería disfrutarlo al máximo, y siguió así hasta el final del partido”, dijo. “Fue increíble. No tengo más remedio que sonreír”.

Kostyuk, una crítica acérrima de la invasión rusa de Ucrania que ha hablado del impacto que ha tenido en su familia, dijo que disfrutó del ambiente a pesar de la derrota.

“Acabo de perder un partido. Claro, es un Grand Slam. Fue un partido muy reñido, pero estoy muy contento, y el resultado no va a cambiar nada”, dijo Kostyuk. “Es solo un partido de tenis. En fin, no pasa nada”.