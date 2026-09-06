Panamericanos Lima 2027 otorgarán pases directos a los Juegos Olímpicos en 20 deportes

El boleto directo Lima-Los Ángeles lo podrán ganar en arquería, atletismo, bádminton, balonmano, boxeo, ciclismo, deportes acuáticos, deportes ecuestres, escalada, hockey, pentatlón moderno, squash, surf, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro, triatlón y vela, detalló la organización.

Asimismo, otros nueve deportes darán puntos para el ránking olímpico.

Igualmente, también serán clasificatorios en los Parapanamericanos el atletismo, natación, boccia, fútbol para ciegos, goalball, ciclismo o rugby en silla de ruedas, indicó el Comité Organizador en una nota de prensa.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se inaugurarán el 23 de julio del próximo año en una ceremonia en el Estadio Nacional de Lima, evento que congregará a más de 6.000 deportistas de 41 países y delegaciones de América.

Entre el 23 de julio y el 8 de agosto, las competencias y ceremonias de 38 deportes se desarrollarán en la Villa Deportiva Nacional (Videna), el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, el Polideportivo de Villa El Salvador, en Punta Rocas, entre otras.

Los Juegos Parapanamericanos albergarán a más de 1.000 atletas de 34 países, que participarán en 17 deportes y 18 disciplinas, entre el 20 y 29 de agosto de 2027.