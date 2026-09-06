Polideportivo
06 de septiembre de 2026 a la - 20:05

Paraguay conquista dos oros y un bronce en el Pan Am Series de Taekwondo

Destacada actuación de los paraguayos en el Panamericano de Taekwondo en Lima, Perú.
Destacada actuación de los paraguayos en el Panamericano de Taekwondo en Lima, Perú.

La delegación paraguaya tuvo una destacada actuación en el Pan Am Series “Sueños de Campeón” PT 12 de Taekwondo, celebrado en Lima, Perú, donde cosechó tres medallas: dos de oro y una de bronce.

Por ABC Color

Taekyo Priore fue la figura de la delegación al consagrarse campeón en Poomsae Freestyle Individual Masculino, categoría Over 17.

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El paraguayo volvió a subir a lo más alto del podio en la modalidad Poomsae Freestyle Pareja Mixta, formando dupla con Andrea Gómez.

La tercera presea para Paraguay fue conquistada por Rubén Arce, quien terminó tercero y se quedó con el bronce en Poomsae Reconocido Individual Masculino U30.

De esta manera, el taekwondo paraguayo cerró una positiva participación en el certamen panamericano, con tres medallas y dos títulos internacionales.