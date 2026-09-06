Paraguay conquista dos oros y un bronce en el Pan Am Series de Taekwondo

Taekyo Priore fue la figura de la delegación al consagrarse campeón en Poomsae Freestyle Individual Masculino, categoría Over 17.
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El paraguayo volvió a subir a lo más alto del podio en la modalidad Poomsae Freestyle Pareja Mixta, formando dupla con Andrea Gómez.
La tercera presea para Paraguay fue conquistada por Rubén Arce, quien terminó tercero y se quedó con el bronce en Poomsae Reconocido Individual Masculino U30.
De esta manera, el taekwondo paraguayo cerró una positiva participación en el certamen panamericano, con tres medallas y dos títulos internacionales.