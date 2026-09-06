Polideportivo
06 de septiembre de 2026 a la - 19:39

Valiente y Poletti, a las puertas del sueño olímpico

Giuliana Poletti (25 años) se arroja para salvar el balón ante la mirada de su dupla Michelle Valiente (28).
Giuliana Poletti (25 años) se arroja para salvar el balón ante la mirada de su dupla Michelle Valiente (28).

Las paraguayas Michelle Valiente y Giuliana Poletti Corrales quedaron a las puertas del sueño olímpico tras caer en la gran final del Clasificatorio Sudamericano de vóley playa, en João Pessoa. En cuanto a Fiorella Núñez y Denisse Álvarez se quedaron con la medalla de bronce.

Por ABC Color

La dupla paraguaya protagonizó un gran torneo, pero terminó cayendo ante las brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes por 2-0 (26/24 y 21/7). Si bien las chicas plantaron batalla en el primer set, que se definió en el extra point.

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En la segunda manga, las brasileñas impusieron su ritmo y terminaron asegurando el título y la clasificación de Brasil a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aunque Paraguay no pudo conseguir el boleto olímpico por segunda edición consecutiva, Valiente y Poletti mantienen vigente su objetivo y tendrán nuevas oportunidades de buscar la clasificación.

Como premio a su gran campaña, la dupla guaraní aseguró su presencia en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En las semifinales Poletti y Valiente, en un duelo no apto para cardíacos, se definió en el tie-break, las paraguayas superaron a las brasileñas Verena/Thainara con parciales de 18/21, 21/14 y 15/13.

La otra pareja paraguaya, Fiorella Núñez y Denisse Álvarez, alcanzó las semifinales y quedó eliminada precisamente ante Thamela Coradello y Victoria Lopes.

Denisse Álvarez y Fiorella Núñez conquistaron la medalla de bronce.
Denisse Álvarez y Fiorella Núñez conquistaron la medalla de bronce.

Pero en el duelo por el tercer puesto Núñez y Álvarez remontaron el marcador para superar a las brasileñas Verena/Thainara con parciales de 18/21, 21/15 y 15/8 y quedarse con la medalla de bronce.