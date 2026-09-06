Valiente y Poletti, a las puertas del sueño olímpico

La dupla paraguaya protagonizó un gran torneo, pero terminó cayendo ante las brasileñas Thamela Coradello y Victoria Lopes por 2-0 (26/24 y 21/7). Si bien las chicas plantaron batalla en el primer set, que se definió en el extra point.

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En la segunda manga, las brasileñas impusieron su ritmo y terminaron asegurando el título y la clasificación de Brasil a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Aunque Paraguay no pudo conseguir el boleto olímpico por segunda edición consecutiva, Valiente y Poletti mantienen vigente su objetivo y tendrán nuevas oportunidades de buscar la clasificación.

Como premio a su gran campaña, la dupla guaraní aseguró su presencia en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En las semifinales Poletti y Valiente, en un duelo no apto para cardíacos, se definió en el tie-break, las paraguayas superaron a las brasileñas Verena/Thainara con parciales de 18/21, 21/14 y 15/13.

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La otra pareja paraguaya, Fiorella Núñez y Denisse Álvarez, alcanzó las semifinales y quedó eliminada precisamente ante Thamela Coradello y Victoria Lopes.

Pero en el duelo por el tercer puesto Núñez y Álvarez remontaron el marcador para superar a las brasileñas Verena/Thainara con parciales de 18/21, 21/15 y 15/8 y quedarse con la medalla de bronce.