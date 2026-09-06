Zverev recupera confianza y se instala en octavos del US Open

Alexander Zverev, primer sembrado por la baja de Jannik Sinner, superó a Alejandro Tabilo (28 de la ATP) por 6-2, 7-6 (7/2) y 6-2 en un partido que concluyó pasada la una de la mañana del domingo en Nueva York.

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El chileno, con lecciones aprendidas tras la derrota ante Zverev el año pasado, desperdició dos pelotas para anotarse el segundo set, lo que le hubiera permitido aprovechar el desgaste con el que llegaba el alemán.

Lorenzo Sonego y Quentin Halys habían exprimido a Zverev hasta el quinto set en batallas que concluyeron alrededor de las dos de la mañana.

“Mi entrenador me explicó que un partido al mejor de cinco sets no significa que tengas que jugar los cinco sets. No lo sabía hasta hoy y fue de bastante ayuda”, bromeó el campeón de Roland Garros tras el triunfo ante Tabilo.

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“Definitivamente estoy contento con la mejora”, añadió. “Pasé 10 horas en la pista en dos partidos, así que tenía que encontrar mi ritmo de alguna manera, y lo conseguí. Desde el fondo de la pista jugué mucho mejor”.

“Con estos jugadores, regalar un set es demasiado”, admitió Tabilo en su autocrítica. “Fue un comienzo muy feo. Es algo que tengo que mejorar en este tipo partidos, entro demasiado tenso”, reconoció el jugador nacido en Toronto, que jugaba por primera vez la tercera ronda de este Grand Slam. Decidido a recuperar sensaciones, Zverev desplegó un potente tenis en el primer set, en el que ganó los 11 puntos con su primer servicio.

Tras apoderarse del parcial en 38 minutos, Zverev volvió a quebrar para ponerse 4-2 arriba en el segundo, cuando Tabilo comenzó a marcar su ritmo y el alemán a sentir el cansancio en las piernas. El zurdo chileno recuperó terreno pero se le escaparon dos pelotas para anotarse el segundo set y perdió la oportunidad de alargar el choque.

En el último parcial, con Zverev 3-2 arriba, el sudamericano cometió una doble falta que le entregó el break que necesitaba Sascha para zanjar el choque en dos horas y 26 minutos. “Tuve muchas chances en el segundo set y principio del tercero set. El partido hubiera podido ser distinto y de eso cuesta volver” , lamentó Tabilo. “Estos partidos me demuestran lo lejos que estoy de estos jugadores y lo que necesito trabajar”.

Zverev chocará contra el italiano Luciano Darderi, #22 de la ATP, por un lugar en los cuartos del certamen, del que han desaparecido los principales rivales de su parte del cuadro.

El ruso Daniil Medvedev, séptimo sembrado, es el mejor posicionado en la ruta de Zverev hacia una eventual final frente al español Carlos Alcaraz, vigente campeón.